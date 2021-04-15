Главред «Комсомолки» Владимир Сунгоркин на форуме журналистов: «Мы поставили «Гамлета» и освоили ТикТок»

Владимир Сунгоркин выступал на сессии "Постковидное медиапространство" Фото: Алина ЧЕМЕРИС

На три дня Северная столица стала центром притяжения молодых журналистов со всего мира. С 14 по 16 апреля в Петербурге проходит международный форум «Диалог культур», площадкой для которого стал Государственный Эрмитаж. Несмотря на пандемию и массу сложностей с выездом за рубеж, в город на Неве приехали не только участники из 42 регионов России, но и гости из Испании, Хорватии, Сербии и Германии. В общей сложности очно в медиафоруме участвуют порядка 200 человек. Еще около 10 тысяч присоединились онлайн.

Участие в фотовыставке приняли журналисты из 35 стран Фото: Алина ЧЕМЕРИС

- Это очень здорово и важно, что первой остановкой в профессии для молодых журналистов стал именно Эрмитаж, - отмечает председатель медиаконгресса «Содружество журналистов» Ашот Джазоян. – Ведь где, как ни здесь, уже более двух веков происходит диалог культур? Все знают, что нынешняя журналистика информирует и просвещает. Но мы совсем забыли про еще одну функцию – просветительскую. За 15 лет, что проходит наш форум, мы совместными усилиями создали более 5 тысяч сюжетов про Эрмитаж, Петербург и Северо-Запад.

Ашот Джазоян, председатель медиаконгресса «Содружество журналистов» Фото: Алина ЧЕМЕРИС

Организаторы форума подготовили для участников обширную программу. В нее вошли тематические сессии, фестиваль документальных фильмов и две фотовыставки. Одна называется «Я здесь живу» и рассказывает о жизни различных городов. Вторая – «Не рядом, но вместе», посвященная периоду пандемии. Участниками выставок стали корреспонденты из 35 стран мира. За каждой из фотографий – целая история.

Журналисты из Германии, Сербии, Испании смогли приехать в Петербург, несмотря на пандемию Фото: Алина ЧЕМЕРИС

- Я попал в больницу с ковидом и лежал в одной палате с 99-летним ветераном войны по имени Федор Григорьевич, - рассказывает фотограф из Тюмени Сергей Русанов. – Мы с ним проговорили всю ночь, а в 5 утра его не стало. Я сделал его последнее прижизненное фото. Оно и представлено на выставке.

Сергей Русанов сделал снимок для фотовыставки, когда лежал в больнице с коронавирусом Фото: Алина ЧЕМЕРИС

Еще одна важная часть форума – образовательная. О современных тенденциях в мире журналистики молодым специалистам рассказали топовые спикеры. Одним из них стал главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Он выступил в рамках сессии под названием «Постковидное медиапространство». По словам главреда «Комсомолки», коронавирус не только не украл у издания аудиторию, но и подтолкнул придумывать новые интересные проекты.

На открытии экспозиции торжественно перерезали ленточку Фото: Алина ЧЕМЕРИС

- У нас есть сайт, радио, целый набор газет, - отмечает Владимир Сунгоркин. – за неделю мы собираем более 51 миллиона аудитории. Ковид показал очень интересную вещь – значительную часть информации до людей можно донести только с помощью печати. И для нас 2020 год, как ни странно, стал подъемом печатной журналистики. Мы выпустили порядка 47 миллионов приложений на тему того, что такое ковид и как с ним бороться.

Также, чтобы как-то взбодрить заскучавшую на самоизоляции публику, «Комсомолка» запустила аудиоспектакль и освоила ТикТок.

Владимир Сунгоркин, главный редактор "Комсомольской правды" Фото: Алина ЧЕМЕРИС

- Мы поставили «Гамлета» по радио с участием наших слушателей, - говорит главред издания. – Распределили роли, отобрали лучших из числа претендентов. Получили в итоге прекрасные показатели. А еще мы стали ТикТок развивать. Привели туда министра здравоохранения и получили 5 миллионов охвата. А замминистра просвещения дал все 7 миллионов. Что он там пел и плясал, чтобы людей заинтриговать, мне даже страшно представить. Но сработало.

Для участников форума была разработана обширная образовательная программа с участием топовых спикеров Фото: Алина ЧЕМЕРИС

Однако, пожалуй, самым интересным для участников форума станет возможность создать совместные медиапроекты. В последний день они отправятся в Новгород, Псков и Выборг, чтобы посмотреть эти города и рассказать о них в своих работах всему миру.