«Уралсиб» предлагает ипотеку на индивидуальные жилые дома. Фото: Олег ЗОЛОТО

Банк «Уралсиб» предлагает ипотечные кредиты на приобретение индивидуальных жилых домов на вторичном рынке, в том числе – готового жилья у юридических лиц по договорам купли-продажи.

Предложение доступно для объектов недвижимости не ранее 2000 года постройки в Москве и Московской области (не далее 50 км от МКАД), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (не далее 30 км от КАД).

Сумма кредита – от 600 000 до 50 000 000 рублей, в зависимости от платежеспособности клиента. Срок кредита: от 3 до 30 лет. Минимальный первоначальный взнос – 40 % для держателей зарплатных карт банка и клиентов сегмента «Премиум», 50% – для остальных категорий клиентов. Процентная ставка – от 8,99% при условии комплексного страхования.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».