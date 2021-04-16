Огромные строительные леса обрушились на десятки машин в центре Петербурга

Огромный забор придавил десятки машин в центре Петербурга Фото: принтскрин видео.

В центре Санкт-Петербурга многометровый забор обрушился на десятки машин, припаркованных на набережной канала Грибоедова. ЧП произошло утром в пятницу, 16 апреля 2021 года. Строительные леса, установленные вдоль длинного здания, словно покрывало накрыли автомобили.

- Зато машинам теперь тепло и на них не будет дуть ветер, - пошутил один из петербуржцев в комментариях к видео, опубликованному в социальных сетях.

Однако не все горожане оказались так весело настроены. Одни стали критиковать владельцев пострадавших машин, мол, зачем те парковали автомобили рядом со строительными лесами. Другие заступились за автомобилистов, отметив, что знака, запрещающего парковку в том месте нет, и водители явно не думали, что строители плохо закрепили такую огромную конструкцию.

По одной из версий, забор обрушился из-за сильного, порывистого ветра, который поднялся в Петербурге. Сколько именно пострадало машин, предстоит установить сотрудникам полиции, а отвечать за ущерб тем, кому принадлежит забор. Сейчас проводятся проверки.

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