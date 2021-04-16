Курорты Сочи ждут объединения. Фото: Группа Компаний «Гранит».

Напомним, что в конце 2020 года на заседании Совета по вопросам развития санаторно-курортного и туристского комплекса Сочи была озвучена инициатива объединения потенциала горнолыжных курортов Красной Поляны. С предложением создать единое маркетинговое пространство согласились курорты ГТЦ «Газпром», «Роза Хутор», «Красная Поляна», а также Сочинский национальный парк, Кавказский природный заповедник и парк аттракционов на высоте «Скайпарк». Как пояснили в администрации города, основная цель соглашения - «формирование эффективного сотрудничества, развитие и популяризация зимних курортов Сочи».

СКОРО СТРОЙКА

Объединение единой системойски-пассов трех комплексов (ГТЦ «Газпром», «Альпика-Сервис» и «Роза Хутор») произошло еще в прошлом году. Тогда же были анонсированы планы по присоединению к ним курорта «Красная Поляна».

В работе по созданию кластера принимает активное участие ГК «Гранит», зарекомендовавшая себя во время возведения олимпийских объектов. Сейчас специалисты предприятия готовятся к строительству соединительных трасс с «Горки Городом» («Красная Поляна») и их оснежению.

- В настоящий момент мы находимся на стадии получения разрешения на строительство, - говорит заместитель Генерального директора ГК «Гранит» по подготовке производства, генеральный директор компании «Мегаполис» (дочернее предприятие ГК «Гранит») Евгений Плетнев. - По нашим расчетам мы сможем приступить к строительству в конце мая или начале июня 2021 года, то есть после завершения горнолыжного сезона. Первый этап должен быть завершен к зиме.

В то же время, по словам Евгения Плетнева, компания готовится приступить к реконструкции соединительного склона на горном хребте Псехако. Первоочередная задача - выполнить инженерную защиту, чтобы обеспечить круглогодичную безопасность отдыхающих и существующей инфраструктуры.

Фото: Группа Компаний «Гранит».

В ПОИСКАХ БАЛАНСА

Как отмечает генеральный директор ГК «Гранит» Андрей Евдокимов, коронавирус повлиял на сроки создания единой туристической зоны в горном кластере Сочи. Однако разрушить эти намерения пандемия COVID-19 не смогла. Пусть и с некоторой задержкой, но все намеченные планы начинают воплощаться.

- Прошедший год погрузил нас в условия новой экономической и политической реальности. Не только мы, но и весь мир оказался не готов к этому, - комментирует ситуацию Андрей Евдокимов. - Перестраиваться пришлось буквально на ходу. Сейчас мы видим, как происходит запуск обновленной модели реализации проектов в Сочи.

Слияние курортов в единый комплекс в ГК «Гранит» называют «давно назревшим». Курортам трудно справляться с наплывом посетителей поодиночке. Вопрос стал наиболее острым во время закрытия границ и активации внутреннего туризма.

- Людей больше, чем возможностей, - констатируют в ГК «Гранит». - Наша задача - в содружестве с заказчиком и компаниями-партнерами решить эту проблему, обеспечив максимальный комфорт для тех, кто решит отдохнуть на Красной Поляне.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Глава города Сочи Алексей Копайгородский. Фото: Группа Компаний «Гранит».

«Для комфорта жителей и гостей Сочи было принято решение создать четкий механизм взаимодействия между курортами Красной Поляны. Соглашение о единой концепции развития горного кластера поможет вывести Сочи на международный уровень туриндустрии».

(Алексей Копайгородский, глава города Сочи.)