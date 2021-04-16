В петербургский музей авиадвигателей «прилетел» экспонат с МКС

В честь 60-летия полета Гагарина обновленный комплекс «ОДК-Климов» посетил его бывший сотрудник и действующий космонавт Иван Вагнер. Фото: «ОДК-Климов».

Мощные турбины, авиамоторы и вертолетные двигатели эффектно выделяются на фоне современных мультимедийных инсталляций и футуристичного интерьера с LED-подсветкой — так выглядит обновленный Музей истории авиадвигателей при заводе АО «ОДК-Климов».

Когда-то на этом предприятии начинал свою карьеру Иван Вагнер, будучи еще студентом магистратуры «Военмеха». Молодой инженер-конструктор занимался расчетами по испытаниям реактивного двигателя. Мечта Ивана стать космонавтом сбылась в 2011 году. Он побывал на МКС в составе российского экипажа и провел на орбите 195 суток. Вернулся бортинженер совсем недавно и рассказал, как проходит его восстановление.

- Все то, что есть на Земле, уже само по себе восстанавливает. Например, семья, занятия спортом и природа, — ответил Иван. — Что интересно, через месяц пребывания на МКС я вдруг понял, что мне не хватает шума дождя. Ведь на станции, кроме гула техники, ничего нет. Осознал я это во время разговора с семьей, когда они случайно обронили: «А у нас сегодня был дождь». У меня в голове сразу возник шум дождя.

В честь Дня космонавтики Иван передал исполнительному директору АО «ОДК-Климов» Александру Ватагину вымпел, который побывал в невесомости. На новом экспонате музея есть автографы экипажа, а также печати МКС и ее российской команды.

- Мы гордимся, что климовец побывал на МКС, и очень рады, что мечта Ивана сбылась, — признался Александр Иванович. — Конечно, немного жаль, что молодой талантливый конструктор не остался у нас работать. Но встречать космонавта в дни, когда человечество отмечает 60-летие со дня первого полета в космос Юрия Гагарина, особенно почетно.