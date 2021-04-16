Всероссийская олимпиада школьников по технологии пройдет на площадке СПбГУПТД. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

С 19 по 24 апреля Санкт-Петербург примет более 240 учеников российских школ из 66 регионов в рамках заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии. На сегодняшний день Олимпиада по 24 общеобразовательным предметам является самой престижной в России. Став победителями и призерами заключительного этапа, школьники получают большие перспективы в сфере высшего образования: льготы при поступлении в лучшие вузы страны, в том числе поступление без экзаменов, а также возможность получения гранта Президента Российской Федерации.

Церемония открытия олимпиады пройдет в современном пространстве по развитию креативных индустрий - Точке кипения «ПромТехДизайн» на Садовой улице, 54, принадлежащем Университету промышленных технологий и дизайна. Мероприятие пройдет в гибридном формате: первые лица, координаторы проекта и жюри олимпиады встретятся на площадке вуза, а участники будут присутствовать дистанционно, подключившись к онлайн-трансляции из места размещения - гостиницы «Охтинская». С приветственным словом на открытии выступят Председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ректор СПбГУПТД Алексей Демидов, директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения России Евгений Семченко, представители Комитета по образованию Санкт-Петербурга, а также сопредседатели жюри Олимпиады.

Школьники 9-11 классов будут соревноваться в интеллектуальном состязании по двум направлениям «Техника, технологии и техническое творчество» и «Культура дома, дизайн и технологии» в рамках более 10 номинаций: 3-D моделирование и печать, механическая и ручная деревообработка, механическая и ручная металлообработка, обработка материалов на лазерно-гравировальной машине, промышленный дизайн, робототехника, электротехника, обработка на вышивальных и швейных машинах. Практические задания по номинациям участники будут проходить на партнерских площадках - Академии цифровых технологий, Колледжа «ПетроСтройСервис», Политехнического колледжа городского хозяйства, Академии машиностроения имени Ж.Я. Котина, Президентского физико-математического лицея №239, школы №219 и на площадках вуза-организатора в лице СПбГУПТД. Традиционно самым долгожданным моментом олимпиады является день защиты проектов, когда школьники представляют на суд жюри авторские изобретения и коллекции одежды.

Ежегодно юные модельеры представляют работы с использованием батика, скрапбукинга, валяния и вышивки, этнические костюмы с элементами отделки, которые используются в регионе участника и даже готовят зрелищные шоу для показов одежды. В 2019 году жюри поразила коллекция «Окно во вселенную». Участница использовала в показе элементы периодической таблицы, на примере азота показав, какими хрупкими он делает обыкновенные предметы, доказала это, представив опыт с настоящей розой. Юноши демонстрируют собственные разработки: системы сбора использованных батареек и глубоководные электрогенераторы, станки для роспуска шин, устройства для капельного полива, сложные механические конструкции, сделанные без единого гвоздя, и многое другое.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Оценивать проекты на предмет актуальности, оригинальности, новизны, социальной и практической значимости, а также умение авторов ясно излагать доводы и анализировать прототипы в Санкт-Петербург приедут 30 представителей 24 ведущих образовательных организаций из 12 городов России.

Седьмой год организатором события в северной столице выступает Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна при поддержке Комитета по образованию Санкт-Петербурга. Вуз имеет внушительный опыт проведения мероприятий для талантливых школьников: на протяжении шести лет СПбГУПТД принимал в своих стенах соревнующихся региональных и заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников по технологии, экологии, искусству (мировой художественной культуре).

- Ежегодно количество зачисленных победителей и призеров олимпиад в наш университет составляет почти 25% бюджетных мест на программы бакалавриата и специалитета. Есть направления подготовки, где количество лауреатов равняется количеству выделенных бюджетных мест или превышает его, и эта ситуация повторяется из года в год. То есть для детей это ценнейшая возможность проявить свои способности, быть увиденными, услышанными, доказать свою причастность к кругу талантливых, можно даже сказать избранных, поступить в лучшие вузы, несмотря на конкурсную обстановку. И дальше мы видим, как они эту выбранную траекторию, нацеленную на успех, продолжают вести в вузе: внедряются в научные исследования, получают гранты, возможность пройти стажировку в других странах, запускают собственные стартапы, проекты. Это как раз тот эффект, который стоит во главе угла – дать возможность пройти не по линии сопротивления в поиске тех, кому нужен твой талант, а по пути устойчивого лидерства в надежном партнерстве с вузом, - комментирует ректор СПбГУПТД Алексей Демидов.