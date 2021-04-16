Директор Петергофа Елена Кальницкая: «Фонтаны Версаля работают два раза в неделю по 4 часа, а наши без перерыва»

Праздника фонтанов в Петергофе запланирован на 22 мая Фото: Олег ЗОЛОТО

— Елена Яковлевна, 24 апреля в Петергофе запланировано открытие фонтанов. Ожидается что-то грандиозное или это будет рядовой день в жизни музея?

— Передовым он точно не будет. Прежде всего потому, что мы сейчас живем как в первый раз. Ведь за этот год очень изменилось наше восприятие жизни, мира, люди изменились. И мы прекрасно понимаем, что сейчас, когда музей будет работать с соблюдением жестких правил Роспотребнадзора, проблемы возникнут. Если раньше мы могли допустить на экскурсию группу более 20 человек, то сейчас это невозможно. 24 апреля будет традиционное приветствие руководства музея, небольшой скромный фейерверк, под «Гимн великому городу» взовьется струя Самсона и люди смогут спокойно гулять по весеннему парку. Надеемся, что наша гигантская территория позволит распределиться на прогулках. Конечно, музеи будут работать с ограничениями. Если в нормальное летнее время Большой дворец посещало 8-9 тысяч человек, то сейчас его сможет посетить меньше тысячи. Сплошным потоком, большими группами проходить в музеи не получится.

— Потребуется больше экскурсоводов?

— Есть экскурсоводы, есть внештатные, но все равно мы волнуемся, как это получится.

— Как проведете День Победы?

— Примерно такая же программа ожидается и на 9 мая. Плюс авиационное шоу в небе над акваторией Финского залива, которое пройдет в этом году в 10 раз. Позднее без особых церемоний планируем еще открытие двух фонтанов - «Тритон» и «Солнце».

Елена Кальницкая - генеральный директор Государственного музея-заповедника «Петергоф». Фото: Олег ЗОЛОТО

— И мы, конечно, с нетерпением ждем основного петергофского праздника - праздника фонтанов, который запланирован на 22 мая. Что будет там?

— Традиционно мы его готовим с кафедрой театрализованных представлений и массовых праздников Института культуры. Он будет посвящен очень важной для этого года дате - 300-летию фонтанной системы Петергофа.

— Правда, что Петр Великий лично открыл задвижку в 1721 году?

— Правда. Это не легенда. Именно он открыл задвижку на Ропшинских высотах.

— Вот прямо собственной рукой?

— Нет, не рукой, а кувалдой, ломом, заступом.

— Интересно, а в Версале такая же фонтанная система, как у нас?

— Да, только в Версале вода качается машиной. Она подается неестественно, а искусственно. Сделаны бассейны на крышах домов. Поэтому до сих пор фонтаны Версаля работают два раза в неделю по 4 часа. А наши работают без перерыва. Фонтаны Петергофа – это вечный двигатель.

— Как удалось такое сделать 300 лет назад?

— Петр побывал во Франции в 1717 году и понял, какое участие король принял в строительстве Версаля. К этому времени здесь у него уже все было заложено - и Ропша, и Петергоф, и Стрельня. Все было практически на мази. И когда он на обратном пути из Франции сидел в спа и лечился, он же все-таки был очень больной человек…

— Хорошо звучит: Петр сидел в спа.

— Это место так называлось. Пока лечился, решил, что сам сделает расчеты и чертежи. В Петербург он вернулся со своим проектом, отказав и Растрелли, и Леблону - они его не устраивали тем, что предлагали пресловутую неестественную подачу воды в фонтаны. А он хотел природы, он эту природу искал, нашел и построил здесь свою царскую дачу.

Непосредственно сам сезон фонтанов начнется уже 24 апреля. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

— Полагаю, что без Петра праздник фонтанов не обойдется точно. Приоткройте завесу тайны. Что мы увидим?

— Мы уже написали сценарий, согласовывали. Идет подготовка. Ожидайте сюрпризов и мультимедийной составляющей. И, да, Петр будет. Знаете, я как-то приехала в Версаль и вижу там чудесный праздник, который называется «Сирано де Бержерак на Луне». Это в Версальском парке! Спрашиваю: «А почему Сирано де Бержерак?» Мне отвечают: «Мы больше не можем видеть Людовика XIV на белом коне». У нас тоже были программы без Петра, мы делали и «Советский Голливуд», и «Великие географические открытия», но все равно Петр для нас Первый. В следующем году, кстати, отметим его 350-летие. Простят меня коллеги из других музеев, но Петергоф - самое петровское место. Все здесь. Четыре первых дворца: Монплезир, Эрмитаж, Марли и Нагорные палаты. Стрельня и Ропша, фонтанный водовод, Нижний парк, Верхний сад, Монплезирский сад - все петровское.

— Что нам смотреть, где гулять в музее-заповеднике в новом сезоне?

— После двухгодичной реставрации открылся Екатерининский корпус. Он необыкновенно красив. Представьте себе, у нас 32 музея, 14 из них открылись за последние 10 лет. Они разные, многие современные, я бы сказала, естественно-научные и очень понравятся детям и подросткам. «Императорский Телеграф», «Фельдъегерский домик», «Петергофские дачники», «Государевы потехи», «Дом игральных карт». В некоторых нет полного обеспечения подлинных экспонатов, экскурсии строятся на всяких эффектах, созданных на современной технике. Сейчас уже откроются «Меншиковский дворец» и «Коттедж», а в Ораниенбауме два новых зала в Китайском дворце. Полная реставрация там закончится к 2023 году. Не забывайте, что кроме Петергофа, есть Александрия и Ораниенбаум. Это английские пейзажные парки невиданной красоты, там всегда приятно гулять.

— Льгот на входные билеты у вас стало меньше?

— Да, это вынужденная мера. Раньше было 19 подвидов, сейчас намного меньше. Но раз мы детский музей и летний музей — дети по-прежнему будут ходить к нам бесплатно. Кстати, до 24 апреля вход в Петергофский парк свободный для всех, фонтаны работают в тестовом режиме.