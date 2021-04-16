Эксперты расскажут о том, как братья и сестры влияют на нашу жизнь

Психоаналитик Дмитрий Ольшанский и нутрициолог Ольга Панова.

Продолжаем вспоминать наше детство и сравнивать его с сегодняшним днем. На развитие детей огромное влияние оказывает семья, в том числе, братья и сестры, которые активно участвуют в формировании личности друг друга. Сегодня говорим о сиблингах. Этим необычным термином (от англ. Siblings) называют потомков одной семьи: братьев, сестер, включая приемных и усыновленных детей.

Сиблинговые отношения — одна из самых продолжительных связей из близких отношений между людьми. Исследования подтверждают влияние сиблингов на различные аспекты жизни человека. Дети поддерживают друг друга, вырабатывают модели взаимодействий — ведения переговоров, сотрудничества и даже соперничества. Например, есть мнение, что порядок рождения влияет на личность: к примеру, первенцы быстрее достигают психологической зрелости и чаще становятся лидерами, а младшие — всеобщими любимчиками. Так ли это на самом деле? И как правильно воспитывать сиблингов?

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