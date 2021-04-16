Погода на выходные, 17 и 18 апреля 2021, в Санкт-Петербурге: солнечно и чуть выше нормы

Солнце и ветер - погода на выходные. Фото: Олег ЗОЛОТО

На календаре пятница, а это значит, что впереди у большинства жителей Северной столицы два дня отдыха. Какой будет погода на выходные, 17 и 18 апреля 2021, в Санкт-Петербурге, «Комсомольской правде» рассказал главный синоптик города на Неве.

- В выходные характер погоды не изменится. Также влияние оказывает антициклон: солнечно, тепло. Днем в Петербурге будет до +13...+15 градусов, по области еще теплее: +15...+17. Одна неприятность - ветер днем будет усиливаться. Порывы восточных направлений будут достигать 11 метров в секунду, - сообщил Александр Колесов.

В начале недели характер погоды сохранится, но где-то 21-22 числа пройдет атмосферный фронт, начнутся дожди, похолодает. Но потом снова будет тепло.

- Сейчас хорошая погода, немного похолодает только за счет того, что придут облака и пойдут дожди. Отойдет атмосферный фронт - и все будет опять хорошо. У нас сейчас стоит температура даже чуть выше климатической нормы. Такой она и останется в ближайшее время, - отметил синоптик.

Никаких серьезных холодов уже быть не должно, однако в ночное время, особенно в Ленинградской области термометры могут показывать и минусовую температуру. Перепады в течение суток могут достигать 15-20 градусов.