В Смольном назвали официальную причину смерти 80-летнего мужчины, скончавшегося через час после прививки от коронавируса

Официальная причина смерти пожилогго мужчины оказалась никак не связана с вакцинацией. Фото: Олег ЗОЛОТО

80-летний петербуржец, скончавшийся через час после прививки от коронавируса, страдал от хронической ишемической болезни. К таким выводам пришла специальная иммунологическая комиссия, разбиравшая причины его смерти. О выводах комиссии стало известно в пятницу, 16 апреля.

- По предварительным данным, полученным в результате патологоанатомического исследования, гражданин скончался от остановки сердца на фоне хронической ишемической болезни сердца, - сообщили «КП-Санкт-Петербург» в городском комитете по здравоохранению. - Признаков нежелательных реакций в ответ на введение вакцины не выявлено.

Напомним: смерть 80-летнего петербуржца взбудоражила городские СМИ в четверг, 15 апреля. Сообщалось, что пожилой мужчина сделал прививку от коронавируса, пробыл под наблюдением врача положенные полчаса, после чего отправился домой. Однако дойти до дома мужчина не успел – он скончался через час после вакцинации.

Также ранее «Комсомолка» сообщала, что всего с начала масштабной вакцинации в Северной столице зарегистрировали три летальных исхода на фоне прививки от коронавируса. Во всех трех случаях специальная комиссия не обнаружила связи между летальным исходом и вакцинацией. По словам медиков, заразиться коронавирусом от вакцины невозможно. Единственная опасность – заражение коронавирусом незадолго до прививки.

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