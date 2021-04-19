Перчатки отменяются, самоизоляция и маски сохраняются: Как изменились коронавирусные ограничения в Санкт-Петербурге с 16 апреля 20201 года

Перчатки можно снять (а их что, кто-то носил?), а вот с избавлением от масок нужно еще немног повременить. Фото: Артем КИЛЬКИН

Эпидемия коронавируса в Санкт-Петербурге отступила чуть дальше, дышаться в Северной столице стало чуть свободнее. Увы, но не в прямом смысле: масочный режим остается обязательным к соблюдению до 15 мая. А вот перчатки можно больше не носить. Соответствующая информация появилась в пятницу, 16 апреля, на сайте Смольного.

Речь идет об официальном постановлении, подписанном губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Чтобы вам в нем не копаться и не ломать глаза о специфический чиновничий стиль, мы выбрали самое основное:

- В ночные клубы, кабаре и дискотеки по-прежнему нельзя. На этот раз запрет продлили до 15 мая. Ранее, напомним, «Комсомолка» неоднократно писала, что доступ к ночным развлечениям для петербуржцев откроют в последнюю очередь – когда власти будут на сто процентов уверены, что никакой угрозы нет.

- Точно так же до 15 мая сохраняется обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет. Главам компаний, имеющим в штате таких сотрудников, по-прежнему настоятельно рекомендуется перевести их на удаленку. Также людям в возрасте советуют до 15 мая не посещать «религиозные организации».

- Сохраняется – да-да, снова до 15 мая – и требование соблюдать социальную дистанцию в метро, магазинах, во время посещения публичных мероприятий и так далее.

- Сохраняется масочный режим.

- А вот перчатки можно больше не носить – слово «перчаточный» и словосочетания «масочно-перчаточный режим» власти решили исключить. Тем не менее перчатки все еще рекомендовано носить людям старше 65 лет, а также волонтерам, занятым в борьбе с коронавирусной инфекцией.

- Увеличивается предельная загрузка детских летних лагерей – с 50 до 75 %. Кроме того, детям разрешается выезжать на отдых за пределы Санкт-Петербурга и Ленинградской области – а вот, например, хотя бы и в Крым.

Напомним: коронавирусные ограничения в Санкт-Петербурге были введены еще в прошлом году. И поначалу были не в пример более жесткими: так, еще свежи в памяти тотальный локдаун и обязательная самоизоляция. Сейчас ситуация с эпидемией налаживается, однако власти все равно предпочитают не торопить события – ведь все может измениться в любой момент.

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