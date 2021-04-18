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Общество18 апреля 2021 18:10

Придется потерпеть: Движение в тоннеле петербургской дамбы ограничат на пять дней

На магистрали будут проводиться ремонтные работы
Елена ДЕГТЯРЕВА
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На некоторое время движение будут перекрывать полностью

На некоторое время движение будут перекрывать полностью

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербуржцам, которые часто ездят по дамбе, придется потерпеть неудобства. С 19 по 23 апреля участок дороги закроют на ремонт. Речь идет о тоннеле С-1 комплекса защитных сооружений (КЗС).

Как сообщает пресс-служба дирекции КЗС, на магистрали будет ограничено движение по полосам. Заторов стоит ожидать в транспортном отсеке Невской стороны (внутреннее кольцо). Также в ведомстве подчеркнули, что на короткое время возможна полная остановка движения. Это связано с необходимостью доставить в тоннель рабочую технику.

- Для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на непродолжительное время, которое по регламенту составляет не более 7-10 минут, - подчеркнули в дирекции КЗС.

Кроме того, в ведомстве настоятельно просят жителей следить за сообщениями, которые будут появляться на информационном табло, не превышать скорость и внимательно читать дорожные знаки и разметку.

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