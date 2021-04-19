В Петербурге мать-наркоманка изрезала ножом 9-летнего сына

Полицейские спасли жизнь ребенку, на которого набросилась мать. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Кровавая драма развернулась вечером минувшего воскресенья во Фрунзенском районе Петербурга. На экстренный номер 112 звонили жители дома 55/5 по Южному шоссе. Они сообщили, что в одной из квартир слышны громкие крики. Приехавшие на вызов полицейские увидели страшную картину – квартира была залита кровью. Раненым оказался 9-летний ребенок.

- Между 48-летней хозяйкой квартиры и ее 28-летней дочерью возник конфликт на фоне того, что последняя регулярно употребляет наркотики. Когда началась драка, старшая женщина выбежала к соседям за помощью. Вернувшись, она увидела в коридоре свою дочь с ножом в руках и раненного внука, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Квартира была залита кровью. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Неизвестно, что еще бы успела натворить неадекватная мамаша, но в этот момент на адрес прибыл наряд полиции. Нападавшую скрутили и отвезли в отделение. Ее раненного сына передали в руки врачей скорой помощи. По счастью, мальчик получил только ранение руки, его жизни ничего не угрожает.

Сейчас ребенок находится в одной из детских больниц Петербурга. В отношении его матери ведется проверка. Решение о возбуждении уголовного дела примут по ее результатам. Будущее ребенка определят с участием органов опеки.