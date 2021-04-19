Концепция в тренде: как сегодня строят новые дома в Петербурге

Выбирая квартиру, покупатели смотрят на наполнение жилых комплексов и интересуются, что в них есть не только полезного, но и интересного. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЗАПРОСЫ РАСТУТ

Выбирая квартиру, петербуржцы все чаще обращают внимание не только на ее цену и количество квадратных метров. Важным критерием выбора становятся уютные дворы, места для отдыха, занятий спортом и собственные общественные пространства. Словом, все, что делает жизнь приятной не только в собственном жилище, но и в доме, дворе, квартале. И многие застройщики охотно идут навстречу таким пожеланиям, тщательно разрабатывая концепции жилых комплексов.

- Если коротко, то концепция проекта - это описание цели создания продукта. Какая у него цель - привлечь любителей природы или, наоборот, ценителей городской жизни? То есть, это своего рода идея, которая будет понятна определенной категории людей и заинтересует их, - поясняет директор по маркетингу сегмента «Жилищное строительство, Россия» концерна ЮИТ Ольга Семёнова-Тян-Шанская.

Сегодня практически ни одна жилая застройка в городе - ни точечная, ни комплексная - не обходится без концепции. Чтобы привлечь покупателя, строительным компаниям необходимо создавать уникальные продукты и учитывать в них все - от названия дома до того, какими материалами отделывать места общего пользования. - В любом случае жилой комплекс должен выгодно отличаться от своих конкурентов. На чем компания-застройщик сделает акцент, то покупатели и увидят, - добавляет заместитель генерального директора СК «ЛенРусСтрой» Максим Жабин.

КАК РОЖДАЕТСЯ КОНЦЕПЦИЯ

Разработка концепции жилого комплекса напрямую зависит от земельного участка, на котором строится дом.

- Каждый застройщик отталкивается от местоположения - это влияет на то, в каком сегменте будет идти строительство, какую аудиторию планируется привлекать. А затем перед нами стоит задача не просто построить дом, но и создать на территории комфортную среду для жителей, - говорит директор по развитию Компании Л1 Надежда Калашникова. - Времена, когда покупателя устраивала просто «бетонная коробка», где можно спать и смотреть телевизор, остались позади. Сейчас ситуация в корне поменялась: потребитель вместе с квартирой ищет удобство, приятную атмосферу, эстетику, комфортную городскую среду. Поскольку границы между классами жилья постепенно стираются, сейчас рассчитывать на это могут не только покупатели дорогого жилья.

Важный момент в процессе формирования концепции новостройки - идея. Но ее появление только полдела, ведь интересную задумку нужно еще реализовать.

- В нашей компании создана лаборатория продукта, где экономисты, маркетологи, менеджеры по продажам, архитекторы, дизайнеры занимаются развитием наших продуктов. То есть, когда появляется идея, мы проводим мозговой штурм, изучаем исследования, потребности целевой аудитории и делаем выводы, какие тренды на рынке жилья станут определяющими в ближайшем будущем, - говорит Максим Жабин. - В этом деле важно найти баланс между избыточностью и необходимостью в продукте.

ТРЕНД НА ОСОЗНАННОСТЬ

В современном мире у каждого человека масса интересов и предпочтений, каждый хочет быть сам собой. Но все равно есть общие тренды, которые многих объединяют.

- Сейчас мы видим очевидный тренд на осознанное потребление, когда люди, в том числе, начинают задумываться и об эргономике жилья, - говорит Максим Жабин.

Действительно, современные покупатели стремятся не к количеству квадратных метров, а к их качеству.

- Квартира может быть меньшей площади, но если она без лишних углов, длинных темных коридоров, жить в ней гораздо удобнее, - говорит Ольга Семёнова-Тян-Шанская. - Еще один интересный тренд - все больше внимания люди уделяют не самой квартире и ее содержанию, а внешнему окружению: сколько квартир на этаже, сколько лифтов на лестничной клетке, создана ли в доме доступная среда, какое благоустройство выполнено во дворе.

Даже обеспеченные люди подходят к покупке жилья взвешенно и не готовы платить за «лишние» метры.

- Мы видим, что и в бизнес-классе появляются квартиры студии, которых раньше в этом сегменте не было. Но когда для покупателя принципиально местоположение комплекса, вид из окна, эргономика жилья выходит на первое место, - говорит Надежда Калашникова.

ПРОВЕРКА ВРЕМЕНЕМ

С каждым новым проектом застройщики все больше внимания уделяют концепции жилого комплекса. Появляются дома с общественными пространствами, новыми планировочными решениями.

- Пандемия заметно изменила отношение человека к собственному жилью. Покупательская способность населения падает, но если есть необходимость в приобретении жилья, то выбор люди делают в пользу эргономичных квартир, которые можно использовать под разные сценарии жизни. На рынок выходят квартиры с домашними офисами - эту опцию планируем внедрить и мы. Квартиры с домашними офисами появятся в новых проектах, которые мы будем строить на юге Петербурга, - говорит Надежда Калашникова.

Впрочем, резких изменений в квартирографии новостроек и их наполнении в ближайшее время мы вряд ли увидим.

- Пандемия дала начало изменениям, но люди пока их не осознали, должно пройти время, чтобы у потребителя изменилось сознание и возникли реальные потребности. Так что пока многие тренды, о которых идет речь - это мода. Реальными они станут через 5-10 лет. Любое ноу-хау должно пройти проверку временем, - считает Максим Жабин. - А вот базовые потребности останутся прежними - это сон, еда, безопасность, общение. Это вещи, к которым мы должны стремиться и которые можно реализовать даже в недорогих новостройках.