На Невском проспекте откроется «Посольство Архитектуры»

Максим Борисович Атаянц — российский архитектор и художник-график, преподаватель истории архитектуры и архитектурного проектирования. Источник: Оргкомитет конкурса «Золотой Трезини»

«Посольство Архитектуры» – совместный проект Международного архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини» и Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского. Клуб станет постоянно действующей площадкой для выставок, лекций и дискуссий, посвященных архитектуре, реставрации, урбанистике, дизайну и вопросам развития городской среды и общественных пространств.

- Сегодня публичные библиотеки трансформируются, переживая новое рождение, – говорит директор Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского Зоя Чалова. – Лучшие мировые примеры показывают, как библиотека становится не просто пунктом выдачи литературы, а местом встречи и общения, гостеприимным культурным центром, который объединяет людей. Успешно реализовать подобный проект нельзя без привлечения единомышленников из архитектурного сообщества. Вот почему мы, совместно с коллегами из Ленинградской областной универсальной научной библиотеки, учредили на конкурсе «Золотой Трезини» новую номинацию «Лучший дизайн-проект библиотеки». А появление на Невском, 20, клуба «Посольство Архитектуры» — еще один логичный шаг в направлении реализации этой идеи.

Клуб начнет свою работу 12 мая 2021 года в 19.00 с лекции заслуженного архитектора РФ Максима Атаянца «Европейский образ Пальмиры и архитектурные увражи». Лекция будет посвящена недавно прошедшей в Эрмитаже выставке «Две Пальмиры. Архитектура». Архитектурная мастерская Максима Атаянца совместно с Институтом истории материальной культуры РАН и под эгидой Государственного Эрмитажа работает над трехмерным моделированием и виртуальной реставрацией памятников Пальмиры.

- В эпоху визуальной избыточности, когда в ответ на любой запрос в интернете на нас вываливаются тысячи хороших и не очень фотографий, необходимо сделать значительное усилие, чтобы представить себе, как формировался образ географически и хронологически отдаленных архитектурных произведений, зданий, городов в сознании европейской образованной публики в XVIII веке, когда путешествия были трудным предприятием, а фотографию еще не изобрели, – рассказывает Максим Атаянц. – С этих позиций мы обратимся к интереснейшей теме: а как же формировался образ Пальмиры в европейской культуре конца XVIII – начала XIX века.

Слушатели познакомятся с зарисовками английских и французских экспедиций в Пальмиру середины и конца XVIII века, увидят, на что обращали внимание путешественники и художники того времени, которые кропотливо проводили обмеры и зарисовывали внешний облик, а также планы зданий и улиц древнего города. На лекции будут рассмотрены особенности издания экспедиционных материалов и их влияние на сознание и практику европейских архитекторов XVIII – первой четверти XIX века (в первую очередь работавших в Британской империи). Наконец, Максим Атаянц, принявший участие в нескольких экспедициях в Пальмиру в последние годы, предоставит слушателям возможность сравнить изображения XVIII-XIX вв. с руинами, которые дошли до нас.

Вход на все мероприятия «Посольства Архитектуры» будет свободным, по предварительной регистрации. Анонсы мероприятий будут публиковаться на странице.