«Апрель» представил 7 новелл в Центре современного искусства в Выборге

«Апрель» - пожалуй, самый масштабный выставочный проект нашего нового культурного кластера на сегодня.

С 3 по 25 апреля – cемь новелл проекта «Апрель» в Центре современного искусства (Завод детских колясок) в Выборге! Марина Колдобская, Юрий Молодковец, Людмила Белова, Дмитрий Шубин, Филипп Аветисов, винтовая лестница и виртуальный Выборг!

«Апрель» - пожалуй, самый масштабный выставочный проект нашего нового культурного кластера на сегодня. Для жителей севера весна - особое, сакральное время. Не просто время пробуждения природы, но время перерождения, нового жизненного цикла, время новых надежд, витальности и экзистенциального подъема у тех, кто все-таки пережил зиму. Итак, смотрим оглавление новой истории – семь новелл одной весны:

Новелла 1. Центром новой выставки станет настенная роспись Марины Колдобской, прямо по поверхностям интерьеров невероятного пространства финского функционализма. Взрыв цвета и нашествие весны - прямо среди 1000 оттенков серого.

Новелла 2. Бинауральная аудио-инсталляция Дмитрия Шубина «Улики звука» (полевые записи, электроника, фортепиано) - проект, работающий на стыке музыки и аудио-документации, в котором используются полевые записи, сделанные на улицах Выборга. Повседневные звуки, маркирующие городское пространство — шум железнодорожного вокзала, бой часов на Часовой башне, воркование голубей на улице Водной Заставы — становятся элементами сложной многоуровневой структуры, сливаясь до неразличимости («неразличаемости») со звуковыми тембрами «подготовленного» рояля и электронными шумами.

Новелла 3. Видеоарт Людмилы Беловой создаётся под впечатлением от рассказов и дневников космонавтов, находившихся длительное время на орбитальных станциях и выходивших в открытый космос.

Новелла 4. Куратор выставочных проектов Центра Современного Искусства в Выборге Филипп Аветисов, как ни странно, тоже когда-то был ребёнком. Как персонаж детской компьютерной игры заполоняет сознание, так из воспоминаний о героях восьмибитной игровой приставки, в центре атриума родится каменная скульптура, словно воображение и реальность больше не имеют границ.

Новелла 5. Серия работ фотографа Государственного Эрмитажа Юрия Молодковца - античные статуи, покрытые пленкой для сохранности, но воплощающие собой мистических кукол, спящих и не живых, но как бы замерших в момент перед самым пробуждением. Секция выставки работает при поддержке Выборгского Объединённого Музея Заповедника.

Новелла 6. Впервые с начала работы Центра Современного Искусства в Выборге на Заводе детских колясок мы откроем для посетителей знаменитую винтовую лестницу здания, прогулка по которой будет сопровождаться экскурсией, посвященной творчеству архитектора Аарне Эрви - великого мастера финского функционализма и откроет зрителю невероятные виды на город.

Новелла 7. В небольшом кинозале мы покажем фильм «Выборг, который был, Выборг, который можно вообразить», видеоряд которого создан по мотивам проекта Юххо Ланкинена «Виртуальный Выборг» и детского творчества на плоскости городского пространства (при участии и поддержке проекта Университета Тампере «Виртуальный Выборг» и работ учеников Детского центра «Совёнок Club»).

Билеты онлайн

Адрес: Выборг, наб. 40-летия ВЛКСМ, 5.

Открыто: С 3 по 25 апреля, 12.00 – 21.00 без выходных.

Торжественная церемония открытия - 3 апреля в 17:00