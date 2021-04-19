Новые правила для уличных музыкантов могут заработать в Петербурге уже осенью

В Петербурге регламентируют выступления уличных музыкантов. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге ко второму чтению готовят законопроект об уличных музыкантах. Инициатива вызвала большой общественный резонанс, хотя депутаты вроде бы задумывают благое дело. Деятельность выступающих они хотят ввести в правовое поле. А жителей центра – уберечь от громкой музыки с утра до ночи под окнами. Урегулировать дело уличных артистов парламентарии хотят четкими правилами. Однако самих музыкантов они во многом не устраивают. Сейчас поправки в законопроект обсуждает рабочая группа, в которую, в том числе, вошел Профсоюз работников уличной культуры – созданный музыкантами как раз на волне законодательной инициативы.

МЕСТО ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

На прошлой неделе основные направления документа рассмотрели на заседании комитета по законодательству. Один из самых непростых вопросов для музыкантов – согласование своих выступлений: мало кто из творческих личностей готов исполнять эту сложную процедуру.

– Наш основной посыл – любые согласования выступлений с властью недопустимы. Это неизбежно приведет к коррупции и цензуре. Все, что можно, не зарегулируешь, – отметил член Профсоюза работников уличной культуры Денис Луговский.

Однако в ходе работы над документом от идеи согласования все же могут отказаться. Сейчас речь идет скорее о неком уведомлении.

– Для удобства самих музыкантов планируется создать специальный интернет-портал, через который можно будет в упрощенном порядке направить уведомление, – сообщил автор инициативы, депутат ЗакСобрания Денис Четырбок.

Музыкантам придется уведомлять властей о своих выступлениях. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

К слову, такая система явно отсылает к существующей в Москве. В столице к уличным музыкантами отношение достаточно либеральное, однако они должны зарегистрироваться на специальном сайте и «забить» определенное время и место. А играть можно на том же Арбате, в «Зарядье», у станций метро и в других местах.

ПОДАЛЬШЕ И ПОТИШЕ

Куда более ясное из предлагаемых правил для Петербурга – тоже сделать перечень мест. Тех, где играть нельзя. К слову, активисты «проблемного» в плане музыкантов Центрального района действительно наслышаны о муках многих жителей.

– Конечно, жалобы есть, и они от тех людей, чьи окна выходят на понятные всем точки – например, Невский проспект, Владимирскую площадь, улицу Рубинштейна, – рассказал «КП-Петербург» координатор движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров. – Но я не считаю, что эта сфера будет урегулирована. Боюсь, что это будет закон, который в очередной раз не будет исполняться. Это как закон о граффити, который придумывают уже столько времени!

Музыкантам придется уведомлять властей о своих выступлениях. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Проблему шума предлагают также решить ограничением его уровня. И речь в данном случае идет не о голосе певца, а о громкости аппаратуры. Как и кто будет это замерять, пока не понятно.

– Если есть проблема с жителями многоквартирных домов – достаточно ввести радиус запрета выступлений вокруг жилищ, – добавляет Денис Луговский. – Это и решит проблему конфликта с местными жителями, и позволит свободно себя выражать уличным музыкантам.

Подумывают депутаты и над тем, чтобы составить список «разрешенных» инструментов. Руководствуются примером Европы: в некоторых странах там запрещено использовать барабанные установки. Тем не менее, пока все эти поправки неокончательные. В течение ближайших трех недель рабочая группа продолжит их разработку. А сам закон об уличных музыкантах планируют принять до конца этого созыва. Так что осенью Петербург уже может зазвучать по-новому.

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