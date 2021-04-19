Врач расскажет, возможно ли быстро заменить выпавший или сломанный зуб

Главный врач стоматологической клиники «Verno» Нина Межерицкая.

Если ребенок с выпавшим молочным зубом выглядит трогательно, то потеря зуба для взрослого человека – настоящая проблема. Причины, по которым мы лишаемся зубов, бывают объективными (наследственность или последствия травмы) и субъективными (бездействие в лечении пародонтита, вредные привычки).

Так или иначе, потеря зуба - особенно в зоне улыбки – всегда стрессовая ситуация. Но, благодаря современной медицине, исправить ситуацию можно даже в достаточно сжатые сроки.

В программе «Здоровый разговор» главный врач стоматологической клиники «Verno» Нина Межерицкая подробно расскажет об эстетической реставрации зубов и преимуществах популярной процедуры микропротезирования.

Слушайте программу на 92.0 FM и смотрите трансляцию 20 апреля в 13:33 на сайте spb.kp.ru и в нашей группе ВКонтакте.

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