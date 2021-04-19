Презентация книги «Синдром самозванца: как творить и делать дело без страха и сомнений» пройдет в Доме Книги

Презентация книги “Синдром самозванца. Как творить и делать дело без страха и сомнений” пройдет в Санкт-Петербургском Доме Книги

27 апреля в 19.00

«Синдром самозванца: как творить и делать дело без страха и сомнений» книга о несовершенстве, возможностях и развитии личности. Под одной обложкой собран опыт 22-х людей, которые достигли успеха в различных сферах деятельности.

Синдром самозванца - это психологическое явление, при котором человек внутренне обесценивает собственные достижения, проблема, которой страдает более 70% взрослого населения России. Книга «Синдром самозванца: как творить и делать дело без страха и сомнений» создана для всех, кто не решается заявить о себе миру, будь то бизнес, творчество, коучинг, медиа и многое другое.

Ведущий российский эксперт по личному бренду Мария Азаренок собрала в одной книге два

десятка профессионалов разных областей бизнеса, творчества, медиа. Все соавторы достигли в своем деле впечатляющих результатов. И каждый делится не только своей историей становления, но и личным успешным опытом по преодолению синдрома.

Читателя ждут более 60 рабочих инструментов для того, чтобы разрешить себе быть собой и перестать считать себя самозванцем. Психология и маркетинг, публичность и бизнес-стратегии — все это личный бренд по модели Марии Азаренок и ее соавторов.

В Петербургской презентации книги примут участие четыре автора, которые проведут автограф-сессию для читателей:

Азаренок Мария - эксперт по личному бренду и нетворкингу, автор методики "Формула бренда". Youtube-бизнес-блогер (более 167.000 подписчиков), бизнес-консультант и наставник

(100+ часов в месяц персональной работы с первыми лицами компаний), приглашенный спикер (300+ выступлений за 2019/2020 год).

Рубинштейн Ирина - Петербургский предприниматель, блогер, маркетолог, эксперт по креативному и нейромаркетингу. Произвела революцию на пляже, создав умные купальники RoDaSoleil, не оставляющие следов при загаре. Гордится тем, что за четыре года существования компании избавила океаны от более чем 300 тонн химических кремов для загара. Более 50 представительств по всему миру: Россия, США, Европа, Ближний Восток; собственное производство в Европе. Спикер на крупных российских и международных форумах («Слет успешных предпринимателей», «Сколково» и др.). Создатель авторского метода «Принцип Алые Паруса» — законы мышления, маркетинга и нейрофизиологии для быстрого роста бизнеса и узнаваемость бренда.

Суднишникова Валентина - CEO и основатель AlertGroup IT-company, международный эксперт в IT-безопасности, разработке серверных и отраслевых решений. Более 20 лет в IT, уже в 14 лет работала с первым клиентом по информационной безопасности. Сооснователь музея рекордов и фактов «Титикака». Реализовала 1200+ комплексных проектов на всех континентах планеты, кроме Африки. Спикер международных форумов и конференций. Визионер и главный инноватор ALLIO, комплексной автоматизации для застройщиков (представлена в России и Казахстане). Трендсеттер рынка недвижимости-2020 по мнению одного из главных отраслевых журналов «Лица».

Гурова Мария (возможно) - эксперт по организации эффективных корпоративных мероприятий по миру, 12+ лет в сфере. Сооснователь агентства “MICE Capital”l. Создала и руководит бутик-агентством путешествий по Латинской Америке “PAM Travel”. Побывала в 60+ странах. Живет на 2 континента. Предприниматель, мать погодок, муж - аргентинец. Художник, картины участвуют в выставках. Соавтор обложки книги "Синдром Самозванца".