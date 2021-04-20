Инвестиции против депрессии. Фото Тимура Румянцева.

Казалось бы ничем не примечательный город, на карте он чуть правее Санкт-Петербурга, - Волхов. Ровно пополам его делит река с таким же названием. Население - чуть больше 44 тысяч жителей.

В Волхове есть завод, и история его начиналась громко: первое в стране производство алюминия. Это была одна из важнейших строек первой пятилетки. В город стекались со всей страны проектировщики, строители, химики, много молодежи. Сердце завода забилось в 1932 году, дав мощный толчок развитию металлургической и химической промышленности СССР. Через два года страна отказалась от импорта алюминия, а к началу Великой Отечественной войны вышла по производству этого металла на одно из первых мест в мире. Отжив, по человеческим меркам, довольно долгую жизнь, завод был близок к тому, чтобы стать одним из многих призраков советской промышленности. В 2003 году его разделили на два предприятия, каждое из которых пошло своей дорожкой: одно – металлургической, второе – химической. Второе нарекли Метахимом. Под этим лейблом предприятие производило серную и фосфорную кислоты, цемент, сульфат алюминия, сульфат калия и триполифосфат натрия (кстати, этот уникальный продукт в России до сих пор делают только в Волхове).

Не стать заводом-призраком Метахиму помогло то, что в нем своевременно разглядела потенциал уверенно обосновавшаяся на российском и мировом рынке компания. Для производителя минеральных удобрений «ФосАгро» волховский завод стал удачной находкой. Он выгодно расположен как с точки зрения внутренней логистики и сырьевых потоков, так и в плане отправки продукции на экспорт – до порта Усть-Луга меньше 300 км. К тому же, на Северо-Западе у «ФосАгро» есть еще один актив – череповецкий производственный комплекс в Вологодской области.

Скорая инвестиционная помощь

2012 год, когда Метахим вошел в состав компании-лидера по производству минеральных удобрений в России, круто повернул историю завода и всего города. Предприятие досталось компании в плачевном состоянии. «Можно было ходить только в резиновых сапогах, по щиколотку было грязи», – вспоминают свидетели событий почти десятилетней давности. Взяв под крыло новый актив, «ФосАгро» пришлось решить множество проблем, прежде всего экологических. На заводе не было очистных сооружений, сброс промышленных отходов шел прямо в реку. Одно из первых преобразований – перевод предприятия на замкнутый водооборотный цикл. Теперь стоки очищаются и используются в производстве повторно. Не отвечали технологическим требованиям и трубы. При их небольшой высоте выбросы опускались ниже допустимого уровня, что очень явно ощущалось в туманную погоду. «ФосАгро» сразу же направила значительную часть вложений на решение этих и других вопросов, потому что экология всегда являлась приоритетом для компании.

В 2014 году на Метахиме был реализован первый инвестиционный проект – построили участок по производству комплексных минеральных удобрений мощностью 100 тыс. тонн в год. Через три года запустили новое отделение по производству экстракционной фосфорной кислоты мощностью 105 тыс. тонн в год. Еще через год дали старт проекту стратегического развития Волховского филиала компании до 2025 года. Впечатляет один только объем инвестиций – свыше 28 млрд рублей. Если же говорить о производственных планах, то, по сути, «ФосАгро» строит в Волхове новый высокотехнологичный завод и электростанцию. Проект высоко ценится не только внутри компании, он имеет серьезное значение для всей Ленинградской области. По этому проекту между федеральными властями, руководством Ленобласти и компанией «ФосАгро» в декабре 2020 года было заключено одно из первых Соглашений о защите и поощрении капиталовложений, он входит в перечень корпоративных программ повышения конкурентоспособности и является частью Долгосрочной стратегии развития химической промышленности.

– Слово «разруха» – это самая слабая характеристика того, что здесь было. Я очень благодарен «ФосАгро» за реализацию инвестпроектов одновременно с решением вопросов экологии. Это показывает, что компания пришла сюда в Волхов, в Ленинградскую область, всерьез и надолго, – говорит губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Депрессия – в прошлом

Масштабы строительства невольно возвращают нас к началу истории волховского завода – тот же размах, огромный потенциал и неоценимая значимость. Мощности комплекса, после завершения строительства всех производств, вырастут более чем в 4 раза – до 880 тысяч тонн удобрений в год.

Первая очередь нового завода компании «ФосАгро» по выпуску минеральных удобрений в Волхове успешно введена в работу. На новых производственных линиях мощностью 300 тыс. тонн в год получена первая партия востребованного на российском рынке и за рубежом азотно-фосфорного удобрения – аммофоса. В запуске нового цеха принял участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Он отметил, что Волхов, еще десять лет назад бывший синонимом депрессивности, преображается на глазах.

– Я очень признателен компании «ФосАгро», что она подхватила эту площадку, которая находилась в ужасном, плачевном состоянии. А сегодня мы все уже стали свидетелями пуска первой очереди нового предприятия. Здесь будут производить современный и экологически чистый продукт – аммофос. Сносятся все старые, уже отжившие себя постройки и строятся новые современные технологические производственные мощности. То, что мы сегодня видим – радует глаз, – поделился впечатлениями от увиденного министр.

Сейчас жизнь на предприятии кипит, оно вновь стало центром притяжения лучших специалистов, проектировщиков, строителей. Получить уникальный опыт создания практически с нуля современного производства, соответствующего самым строгим экологическим требованиям и наилучшим доступным технологиям, мечтают и молодые специалисты, и профессионалы в своей области. Впереди ввод в эксплуатацию еще двух производственных участков. Завершающим этапом станет пуск линии по производству водорастворимого аммофоса. Кроме того, идет полная модернизация производств серной и фосфорной кислот. Продолжается строительство электростанции мощностью 32 МВТ, которая обеспечит предприятие электроэнергией на 85%. Параллельно создается вспомогательная инфраструктура – железнодорожный узел, склады сырья (апатитового концентрата, серной кислоты, аммиака и минеральных удобрений), системы и оборудование распределения электроэнергии, станция химводоподготовки.

Таблетка социальной стабильности

Для города и Ленинградской области в целом данный проект – это не просто дополнительные вливания в бюджет и новые рабочие места. Как и во всех регионах своего присутствия, компания «ФосАгро» реализует в Волхове социальные и благотворительные программы. Жизнь в городе компания меняет, начиная от точечных изменений – строительства лыжной базы, установкой детских и спортивных площадок, заканчивая масштабными социальными программами. Они направлены и на коллектив компании (жилищная программа, например, в рамках которой работники могут получить возврат процентов по ипотеке), и на жителей Волхова. Первым социальным проектом, реализованным компанией в городе, стало создание профильных «ФосАгро-классов» в общеобразовательной школе № 1. Сейчас проект преобразован в «ФосАгро-школу». Он подразумевает не только подготовку будущих кадров для компании, но и всестороннюю поддержку образовательного учреждения – от ремонта и обеспечения оборудованием до повышения квалификации педагогов.

В 2015 году в Волхов по инициативе руководства компании пришел еще один проект – «Детям России – образование, здоровье, духовность» (ДРОЗД). Он включает в себя бесплатные секции по разным видам спорта, в которых занимаются порядка 700 детей. ДРОЗД ориентирован на достижение высоких результатов. Его воспитанники регулярно становятся победителями и призерами российских и международных соревнований.

Недавно в городе появился символ возрождающейся жизни: храм. Уже много лет «ФосАгро» восстанавливает православные святыни в городах присутствия и строит церкви вблизи предприятий. В 2019 году в Волхове открыт построенный на средства компании православный храм святого апостола Андрея Первозванного.

– Инвестируя в будущее компании, мы инвестируем в будущее города и региона, – отметил генеральный директор «ФосАгро» Андрей Гурьев. – Я хочу поблагодарить всех коллег, которые работают на волховском комплексе. Мы строим сегодня новый завод – это будет первым этапом нового большого пути для Волхова и для компании «ФосАгро»!

Глядя на то, как преображается город, хочется верить, что список достопримечательностей будет расти. В него уже смело можно внести уникальный интерактивный музей, построенный компанией «ФосАгро», в котором переплелись история и современность. Здесь бережно хранят воспоминания первых работников волховского алюминиевого завода, а теперь пишут новую историю переродившегося производства. Будете в Волхове, обязательно загляните.

Алена Зорина