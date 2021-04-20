Охранник ЧОПа застрелил грабителя в магазине на проспекте Энгельса

Охранник применил оружие и убил мужчину, грабившего табачную лавку в Выборгском районе Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смертью грабителя закончился налет на табачную лавку в Выборгском районе Петербурга. Ранним утром 20 апреля на пульт дежурного частного охранного предприятия (ЧОП) поступил сигнал о проникновении в помещение магазина на проспекте Энгельса, 129/1. Прибывшие на место сотрудники ЧОПа застали за делом двух грабителей. Без боя злоумышленники сдаваться не собирались и охранникам пришлось применить оружие.

- В 05:02 в полицию Выборгского района Петербурга поступило сообщение о нападении на табачную лавку. Когда злоумышленники начали разбивать прилавки, рассовывая товар по мешкам, 37-летний продавец успела нажать тревожную кнопку. Первыми к месту происшествия прибыли сотрудники частного охранного предприятия. Нападавшие попытались оказать сопротивление, угрожая ножом, ввиду чего охранником было применено оружие, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

25-летний мужчина, получивший огнестрельное ранение в живот, был экстренно госпитализирован в одну из больниц, однако врачи не смогли спасти ему жизнь и грабитель скончался.

Второй нападавший сумел скрыться, воспользовавшись суматохой. Его сейчас ищут. Известно, что грабители имели при себе строительные кусачки, так называемый «болторез», которыми вскрыли запертый магазин. Ими же они пытались отбиваться от охраны.

По факту произошедшего начата проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.