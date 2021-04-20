«Дачные» автобусные маршруты возобновляют работу в Петербурге с 23 апреля

В Петербурге возобновляют работу "дачные" автобусные маршруты Фото: Олег ЗОЛОТО

Весной жители Санкт-Петербурга все чаще начинают ездить за город, особенно на дачу, где многие предпочитают проводить выходные. Чтобы горожанам было легче добираться с 23 апреля 2021 года возобновят работу так называемые "дачные" автобусные маршруты. Ездить в пригород они будут до конца летнего периода.

- Сезонные автобусные маршруты появились в Ленинграде еще в 1950-1960 годах, чтобы горожане могли массово ездить на отдых. "Дачные" маршруты в конце 80-х начали организовывать по заказу садоводческих хозяйств, - рассказали в "Пассажиравтотранс".

Так, с 23 апреля снова начнет курсировать автобус № 469 от улицы Дыбенко до садоводства "Восход-2". Он будет выходить на рейс каждый день, а с пятницы по воскресенье на маршрут направят 5-6 дополнительных автобусов.

Каждый будний день от железнодорожной платформы Сергиево можно будет доехать до садоводства "Кировец" на автобусе № 488.

А по пятница, субботам и воскресеньем между метро "Проспект Просвещения" и 45 километров трассы" Петербург-Парголово-Огоньки" - маршрут № 555.

Кроме того, до конца дачного сезона продлевается автобусный маршрут № 13А. Об будет пролегать от улицы Костюшко до дома 61 по улице Пилотов.