Эксперт расскажет о том, как получить желанную голливудскую улыбку

Главный врач стоматологической клиники «Verno» Нина Межерицкая.

Один из символов успешной красивой жизни — ровная голливудская улыбка. Секрет ее привлекательности — в гармонии. Но такая ли это недостижимая мечта или она вполне реальна?

Чтобы заполучить «улыбку на миллион», важно устранить существующие эстетические проблемы. Они могут быть небольшими, как, например, желтизна зубов, или серьезными, как неправильный прикус или разреженность зубного ряда.

Сегодня в эстетической стоматологии популярна процедура установки виниров — тонких керамических пластинок, которые врач фиксирует на передней части зубов.

Главная задача виниров — скорректировать форму и размер зубов, устранить слишком большие промежутки между ними, добиться желаемого оттенка, если отбеливание не дает результата.

Возможно ли обрести голливудскую улыбку за одно посещение стоматолога? Как эффективно восстановить цвет или форму зубов? Насколько виниры устойчивы к внешним воздействиям? Как за ними ухаживать? На эти вопросы ответит главный врач стоматологической клиники «Verno» Нина Межерицкая в программе «Здоровый разговор».

Слушайте программу на 92.0 FM и смотрите трансляцию 21 апреля в 13:33 на сайте spb.kp.ru и в нашей группе ВКонтакте.

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