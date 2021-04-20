«Уралсиб» вошел в 15 лучших российских банков по мнению клиентов.

Банк «Уралсиб» вошел в 15 лучших российских банков по отзывам клиентов в рейтинге лучших банков мира, составленном американским Forbes. Журнал публикует этот рейтинг ежегодно третий раз подряд, и Банк «Уралсиб» является постоянным его участником.

Forbes готовит рейтинг в сотрудничестве с компанией Statista, которая опросила более 43 тысяч банковских клиентов в 28 странах. Банки оценивались по уровню общей удовлетворенности клиентов, а также по таким показателям, как доверие к финансовой организации, тарифы, цифровые услуги и финансовые консультации.