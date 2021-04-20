Огонь полыхает рядом с башней «Лахта Центра» в Приморском районе Петербурга

Черный дым поднимается в небо в районе Лахты. Фото: vk.com/spb_today / Иван Астахов

Клубы черного дыма, поднимающиеся в небо рядом с башней «Лахта Центра», напугали жителей Петербурга днем 20 апреля. Многочисленные фото и видео появились в соцсетях. Впрочем, жители Приморского района сообщали, что полыхает не сама башня или соседняя с ней стройка, а камыш на Лахтинском разливе, за железной дорогой.

- Горит трава в Приморском районе на берегу разлива, рядом с Мебельной улицей, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Трава и камыш горят на берегу Лахтинского разлива. Фото: vk.com/spb_today

По словам местных жителей, траву поджигают там регулярно: «Что ж за нелюди... В прошлом году все выгорело и опять».

На место ЧП выехали и пожарные.

- Приморский район, Мебельная улица, 49/92. Горение камыша (три очага, по 40 метров каждый) и травы - 100 метров по фронту. Угрозы нет, ликвидируют ранцевыми установками и подручными средствами, - уточняет пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.