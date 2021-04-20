«Не представляет спортивного интереса»: ФК «Зенит» не войдет в новую Европейскую Суперлигу

"Зенит" не войдет в Суперлигу - по крайней мере, пока. Фото: Артем КИЛЬКИН

Европейская Суперлига – новорожденное объединение 12 легендарных футбольных команд, от мадридского «Реала» до «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед» - судя по всему, обойдется без петербургского «Зенита». По информации спортивных инсайдеров и собственной информации «Комсомолки» в Петербурге», сине-бело-голубым предлагали присоединиться к грандам, но в ответ получили отказ. Чем это обернется?

ФУТБОЛЬНЫЙ «РАСКОЛ»

Напомним, Европейская Суперлига была официально создана 19 апреля в пику Международной федерации футбольных ассоциаций, и Союзу европейских футбольных ассоциаций – ФИФА и УЕФА. У ее участников все будет свое – руководство, турниры, внутренние порядки. Всего в основном составе заявлено 15 команд – 12 из них уже найдены, еще три пока под вопросом. Одной из них мог бы стать «Зенит» - мог бы, но уже не станет.

По словам экспертов, команду звали не из-за выдающихся спортивных достижений, а из-за суперсовременного стадиона... Фото: Олег ЗОЛОТО

Оперативно получить у руководства клуба официальный комментарий «Комсомолке» не удалось. Однако источник, близкий к нужным кругам, пояснил: да, такой разговор был. Но сейчас он закрыт.

- Существует единый подход, - уточнил источник. – Российский футбольный союз, Российская премьер-лига, а также руководство ФИФА и УЕФА уже дали оценку этой инициативе. На данный момент этот вопрос не рассматривается. Да и вообще его можно считать абсурдным.

Причины отказа «сине-бело-голубых» от участия в Суперлиге становятся яснее, если внимательнее приглядеться к финансовой стороне вопроса.

- Компания «Газпром», которая спонсирует футбольный клуб «Зенит», также выступает и титульным спонсором Лиги чемпионов УЕФА, - пояснил спортивный эксперт Сергей Соколов в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» 92,0 FM. – И потому юридически присоединение «Зенита» к Суперлиге, наверное, будет очень сложно как-то объяснить юридически. Другое дело, что контракт скоро заканчивается, и переговорный процесс может возобновиться.

...и потрясающих видов Санкт-Петербурга, которые можно было бы использовать в рекламе матчей. Фото: Олег ЗОЛОТО

НЕ ИГРОК, А «ЗАМАНУХА»

Вообще, спонсор во всей этой истории – ключевой элемент. Так, по словам заслуженного тренера России Марка Рубина, «Зенит» и приглашали-то в Суперлигу в основном ради спонсора. Обидно, да. Но факт.

- Дело в том, что на европейской арене «Зенит» стабильно показывает не просто плохие, а катастрофические результаты, - констатирует Рубин. – Поэтому со спортивной точки зрения команда вряд ли представляет для Суперлиги большой интерес – по крайней мере сравнивать ее с тем же «Ювентусом» или «Манчестер Сити» было бы большой ошибкой. Зато у «Зенита» очень богатый спонсор, который мог бы сильно помочь Суперлиге в продвижении. Кроме того, у «Зенита» есть отличный стадион – один из совершенных во всем мире. Ну и, наконец, «Зенит» - это Санкт-Петербург, а виды Санкт-Петербурга могли бы стать неплохой рекламой для будущих турниров Суперлиги. Поверьте, если бы «Зенит» базировался в Саратове, такого интереса к нему бы не было.

Негативный эффект от всего этого, уточняет Марк Рубин, может быть только один: если Суперлига вдруг выстрелит, «Зенит» никогда не сыграет на одном поле с отцами-основателями мирового футбола. Впрочем, про «негатив» - это еще бабушка надвое сказала.

- Если это произойдет, серьезные соперники автоматически исчезнут, - отмечает эксперт. – А значит, «Зенит» останется в своей нише и сможет демонстрировать какие-то результаты. Но я не верю в Суперлигу от слова совсем. Это бизнес-проект – не более того.

Как бы то ни было, если Суперлига заработает на полную мощь, с отцами-основателями мирового футбола сине-бело-голубые не встретятся. Может, оно и к лучшему? Фото: Артем КИЛЬКИН

МНЕНИЕ

«СПЕКТАКЛЬ, А НЕ СПОРТ»

Мастер спорта СССР и бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов:

- Скорее всего, матчи «Суперлиги» будут представлять собой своего рода театрализованный спектакль. То есть, пропадет накал, пропадет интрига, не станет того завораживающего футбола, за популяризацию которого все должны биться. Хорошо, вы посмотрите на мачт титанов. Один раз, другой, третий, десятый. Как быстро это вам наскучит? Поэтому, на мой взгляд, идея создания такой Суперлиги изначально провальная. И, отказавшись от участия в ней, «Зенит» приобрел куда больше, чем потерял.