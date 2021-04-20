Холдингу «РСТИ» исполнилось 20 лет.

Одной из ведущих российских строительных компаний – холдингу «РСТИ» (Росстройинвест) – исполнилось 20 лет.

20 апреля 2001 года было зарегистрировано ООО «БалтИнвестСтрой», которое позднее вошло в структуру холдинга «Росстройинвест» и сейчас является старейшим юридическим лицом в его составе.

Компания зарождалась как небольшой бизнес по ремонту квартир и офисов, а сейчас холдинг «РСТИ» входит в число крупнейших застройщиков Санкт-Петербурга и по объемам текущего строительства, и по количеству сданных квадратных метров. Среди реализованных компанией проектов – два самых высоких жилых дома в Санкт-Петербурге (ЖК «Князь Александр Невский» и ЖК «Петр Великий»), инфекционная больница на Пискаревском проспекте, фонтанные комплексы на площади Ленина и Московской площади.

- За время работы наша компания построила десятки объектов, но самое большое достижение – это создание профессиональной команды, уже накопившей серьезный опыт, наработавшей высокий уровень знаний и компетенций. С такой командой нам под силу решение сложных задач и реализация новых амбициозных проектов, – комментирует председатель совета директоров холдинга «РСТИ» (Росстройинвест) Федор Туркин.

Сейчас холдинг «РСТИ» строит четыре жилых комплекса, в том числе дизайнерский дом ELEVEN в Москве. В ближайших планах – вывод на рынок как минимум трех новых проектов в Санкт-Петербурге.