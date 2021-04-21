Стал известен заработок самого богатого вице-губернатора Санкт-Петербурга в 2020 году

В Смольном раскрыли заработки вице-губернаторов за 2020 год. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Смольный опубликовал сведения о доходах членов правительства Санкт-Петербурга за 2020 года. В документе, размещенном на сайте администрации, сообщается о зарплатах и имуществе вице-губернаторов и их супруг.

Самым богатым стал Максим Соколов, курирующий сферы транспорта, туризма и промышленности. Его доход составил 17,9 млн рублей. При этом заработок чиновника за 2019 год был почти в 14 раз больше нынешнего. В его собственности есть доли трех квартир общей площадью свыше 200 «квадратов», доля земельного участка площадью в 3 тысячи «квадратов» и доли пяти нежилых помещений. Автомобилей не имеет. В плане доходов Соколова обошла жена.

- Официальный доход супруги Максима Соколова составил 39 202 657,70 рубля. Ей принадлежат следующий транспорт: Mercedes-Benz CLS, моторная лодка Р55 54ЛР, прицеп к легковым автомобилям ЛАВ 81014. В собственности имеется три земельных участка, два жилых дома, две квартиры и два строения. Несовершеннолетний ребенок пользуется койко-местом в Швейцарии, - сообщается в документе.

Самый «скромный» доход у вице-губернатора Александра Бельского – 3 млн и 40 тысяч рублей. В собственности у него нет ни одного участка или имущества. Чего не скажешь о жене – на нее записаны три земельных участка общей площадью почти в 5 тысяч квадратных метров, один жилой дом и квартира. При этом она имеет в собственности люксовый Jaguar XF и Mercedes-Benz R 350 CDI 4MATIC при официальном заработке в 353 тысячи рублей.

Что касается доходов других вице-губернаторов Санкт-Петербурга, то Валерий Пикалев заработал за год 5,3 млн рублей, Николай Бондаренко – 6,6 млн, Владимир Княгинин – 5,1 млн, Николай Линченко – 3,7 млн, Ирина Потехина – 3,8 млн, Олег Эргашев – 4,4 млн.

Из любопытного – в собственности Валерия Пикалева значится разнообразный транспорт: Mercedes-Benz GLS 350 D4MATIC, три мотоцикла (один из них Harley-Davidson Tri Glide Ultra Classic – Прим.ред.), малый катер «Фишер», разъездной глиссер, снегоболотоход и разнообразные прицепы.