Школьницу сбили на проблемном переходе в Красном Селе, где месяц назад погибла собака

Школьница пострадала на проблемном переходе в Красном Селе. Фото: vk.com/krasnoe_selo

Полицейские Красносельского района проверяют обстоятельства ДТП, в котором пострадала 14-летняя школьница. Авария произошла утром 21 апреля на переходе на Гатчинском шоссе. Место считается проблемным.

- У дома 7 по Гатчинскому шоссе в Красносельском районе, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода (неработающий светофор), автомобиль «Форд Фокус» совершил наезд на девочку 2006 года рождения. Несовершеннолетняя с травмами средней степени тяжести была доставлена в медучреждение, - сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Напомним, что этот же светофор убил собаку - животное ударило током. Эксперты Дирекции по организации дорожного движения Санкт Петербурга (СПб ГКУ ДОДД) выезжали на место, проблем в электропроводке не нашли, но на всякий случай отключили светофор от питания. Местные жители не раз жаловались на ситуацию, но чиновники не спешат исправлять проблему.

- Ровно месяц назад, 21.03.21 светофор на этом пешеходном переходе убил собаку. С тех пор люди массово жаловались в СПб ГКУ ДОДД прося починить и запустить светофор - там большой поток людей и детей в школы, но по сей день узел так и не включили. Интересно, в этот раз на что спишут?! - возмущаются горожане в паблике «Транспортный коллапс. Красное Село».