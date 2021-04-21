Что происходит на Дворцовой площади Петербурга днем 21 апреля

Что происходит на Дворцовой площади в Петербурге 21 апреля Фото: Олег ЗОЛОТО

Снова в центре Санкт-Петербурга силовики выставили ограждения. Еще с вечера 20 апреля 2021 года горожане стали замечать, что часть Дворцовой площади обнесена забором. А к утру решетки уже стояли по всему периметру. "Комсомолка" решила проверить, что происходил на Дворцовой площади днем 21 апреля.

- Дворцовая окружена тройным ограждением только с одной стороны - Невского. Да и в этом ограждении сделаны проходы, - рассказал корреспондент с места событий.

Площадь частично перекрыта Фото: Олег ЗОЛОТО

Также двойное ограждение выставлено со стороны Певческого моста, но оно пока очень условно. По сторонам есть довольно большие проходы, чтобы могли проезжать машины и ходить свободно люди.

Кроме того, рядом с самой площадью военной полиции в разы больше, чем обычной. Но это не удивительно, ведь с утра там проходит репетиция военного парада к Дню Победы, который наступит уже через три недели.

Также ограждения появились и на других улицах в центре города Фото: Олег ЗОЛОТО

Ранее в социальных сетях стала появляться информация о том, что вечером 21 апреля в Петербурге может состояться незаконный митинг. Кроме Дворцовой площади, ограждения есть еще в начале Невского проспекта, однако полицейских или машин ОМОН особо не заметно.

МВД города напоминало о том, что участие в таких акциях может быть опасно не только возможными волнениями и провокациями, но и заражением коронавирусом.