«Водный «Подорожник» и маршрут до Октябрьской набережной: Смольный хочет сделать речные трамвайчики общественным транспортом

В Смольном задумали придать речным трамвайчикам функции общественного транспорта. Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный вновь создает речной автобус – только теперь по уму. В администрации Петербурга задумали скрестить речные трамвайчики с общественным транспортом – так, чтобы они приносили одинаковую пользу и туристам и жителям города. Автором идеи выступил комитет по туризму. Подробности – в материале «Комсомолки».

«ЗАШЕЛ – ВЫШЕЛ»

В Агентстве внешнего транспорта, которое занимается обеспечением инфраструктуры проекта, отмечают: идея пока что находится на самом раннем этапе проработки. Однако Смольный, судя по всему, возлагает на нее большие надежды. Суть такова: «проложить» по рекам и каналам Петербурга полноценные маршруты с остановками, на каждой из которых на кораблик можно будет сесть и на каждой из которых можно будет с него сойти. На Западе такая система называется hop on–hop off – примерно можно перевести как «зашел-вышел». Получится что-то вроде полноценного водяного автобуса. Туристы смогут кататься на нем и слушать экскурсионную программу, простые петербуржцы – пользоваться новинкой как общественным транспортом.

В администрации Петербурга надеются, что новая услуга будет пользоваться популярностью как у туристов, так и у простых петербуржцев. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Предварительно маршруты будут такие же, как сейчас, - объясняет заместитель директора Агентства внешнего транспорта Дмитрий Куклин. – Возможно, с какими-то небольшими расширениями. Единственное – сейчас обсуждается вариант протянуть по крайней мере один из маршрутов до Октябрьской набережной и набережной проспекта Обуховской обороны. Там идет достаточно интенсивное жилищное строительство, а ближайшие станции метро – «Ломоносовская» и «Пролетарская» - находятся, скажем так, не в пешей доступности. Возможно, кому-то из жителей новостроек будет удобнее в час пик добираться до дома так, по реке, нежели на общественном транспорте.

Ценовую политику обещают гибкую. Скорее всего, отмечает Дмитрий Куклин, стоимость билета будет зависеть от того, сколько именно человек рассчитывает на «водном автобусе» проехать. Соответственно, полный маршрут с экскурсионной программой, априори рассчитанный больше на туристов, нежели на горожан, будет дороже. Половина – дешевле. Две-три остановки – еще дешевле и так далее.

- Мы также рассматриваем вариант ввести специально для этого проекта какую-то систему проездных, - продолжает эксперт. – Возможно, это будет дополнительная функция «Подорожника». Возможно – его аналог. Точно можно будет сказать позднее. Конкретные цены сейчас тоже назвать не получится, но мы ожидаем, что они будут приемлемыми. Не дороже обычной речной прогулки.

Один из маршрутов планируют протянуть до Октябрьской набережной - специально для жителей новостроек. Фото: Артем КИЛЬКИН

СТАРЫЙ ПРОЕКТ НА НОВЫЙ ЛАД?

Взаимодействие с частными компаниями-перевозчиками планируют выстроить так: город предоставляет причалы и разыгрывает маршруты на конкурсе. Компании-победители, помимо прочего, будут обязаны привести свои суда к единому внешнему виду: как минимум оснастить их специальными информационными баннерами. А в будущем, если идея выстрелит, на причалах могут построить зарядные станции для судов на электрических двигателях.

На этом месте тем читателям, кто хорошо разбирается в новостной повестке, наверняка пришел на ум проект водного такси, существовавшего в Санкт-Петербурге с 2010 по 1015 год. Он тоже задумывался как речной общественный транспорт, но работал вкривь и вкось: кораблики не выдерживали расписания, перевозили за раз слишком мало людей, да к тому же были нерентабельными и требовали постоянных дотаций из бюджета. Однако власти уверяют: в этот раз все будет совсем по-другому.

Если проект выстрелит, на остановках поставят зарядные станции для электрических судов, чтобы смотивировать перевозчиков обновлять свой флот. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Мы учли все ошибки водного такси, - констатирует Дмитрий Куклин. – Во-первых, в нем использовались маломерные суда, мы же планируем вывести на маршруты полноценные экскурсионные корабли, рассчитанные на большое количество пассажиров. Во-вторых, такси передвигались с большой скоростью, а у водного транспорта есть зависимость: чем выше скорость, тем выше цена. Наконец, в-третьих, новый проект будет совмещать в себе две функции: и перевозить пассажиров и обслуживать туристов. За счет этого он и будет востребованным и рентабельным.

Звучит как минимум любопытно. Но, увы, с реализацией придется подождать: по словам Куклина, первые «водные автобусы» смогут выйти на «линии» не раньше 2022 года.

На маршрутах построят полноценные остановки и вывесят расписание, которого перевозчики должны будут жестко придерживаться. Фото: Олег ЗОЛОТО

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Речные прогулки подорожают… но ненамного

Пока в Смольном обсуждают новый проект, владельцы речных трамвайчиков строят планы на новый туристический сезон. И планы, надо сказать, получаются безрадостными: иностранных туристов не будет, а отечественные не принесут ожидаемых прибылей. При этом расходы на топливо, ремонт и обслуживание судов никуда не делись и даже подросли. Зато пассажирам раздолье: глобального повышения цен на билеты в этом году точно не будет.

- Ожидается, что цены поднимутся в среднем на 6-7 %, - отмечает Юрий Набатов, член Ассоциации владельцев пассажирских судов. – Хотя топливо, например, подорожало на 10 %, детали и горюче-смазочные материалы – на 20 %. Но деваться некуда, потому что весь рынок в этом году переориентирован на внутренний туризм, а туристы из России в большинстве своем менее платежеспособны, нежели туристы из-за границы.

Предполагается, что по маршрутам будут ходить обычные экскурсионные кораблики, оснащенные информационными баннерами. Фото: Олег ЗОЛОТО

Не планируют частники и сокращать флот – просто потому, что стоянка корабля тоже стоит денег. К тому же сокращать флот – значит, сокращать экипаж, а на это идти никому не хочется.

Одним словом, перспективы у бизнеса нерадостные. Надежда лишь одна – что наши, отечественные туристы предпочтут Петербург другим городам необъятной России. Но даже в этом случае на полное восстановление отрасли после пандемии потребуется не менее двух лет.

КСТАТИ

В этом году Петербургу придется проститься с одной крайне популярной услугой: арендой лодок и катеров без капитана. В Смольном обратили внимание на то, что доморощенные «капитаны» - все равно что водители каршерингов: выплывают куда не следуют, путаются под носом у тяжелых прогулочных кораблей и создают потенциально аварийные ситуации. Пока что до, собственно, аварий дело не дошло, но в администрации Петербурга решили не ждать, пока грянет гром – сейчас готовятся законодательные акты, которые запретят людям на арендованных судах появляться на реках и каналах Северной столицы.