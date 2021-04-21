44 участка КАД Петербурга отремонтируют за лето

Более 80 километров отремонтируют на КАД за летний сезон. Фото: Олег ЗОЛОТО

На 44 участках Кольцевой автодороги Петербурга будут работать нынешним летом ремонтные службы. Специалисты Управления федеральных автодорог «Северо-Запад» приведут в порядок около 80 километров трассы. Где именно - уточнили в пресс-службе предприятия.

- За сезон ремонт будет выполнен на 44 участках разной протяженности. Географически это южный и весь восточный участки магистрали. От Пулковского шоссе до развязки в районе деревни Низино работы будут идти на внутреннем и внешнем кольце, съездах и переходно-скоростных полосах на пересечении с дорогой Ольгино – Симоногонт и Ропшинским шоссе, - отмечают дорожники.

Вместе с этим на внутреннем кольце запланирован ремонт третьей и четвертой полос на участке от проспекта Энгельса до Рябовского шоссе, а также на съездах на пересечении с Колтушским шоссе. По внешнему кольцу участок очень протяженный от Софийской улицы практически до проспекта Энгельса.

Большей частью речь идет об устранении колейности на третьей и четвертой полосах. Уже сейчас ее убирают на отрезке от развязки с Шафировским проспектом до проспекта Культуры, от Культуры до Энгельса и от Ропшинского шоссе до Таллинского (внешнее кольцо).Кроме этого специалисты поменяют деформационные швы на различных участках КАД.

Водителей призывают к внимательности и терпению.