Уникальную фотовыставку «Аристократы морей» открыли в Нахимовском военно-морском училище

Выставка посвящена 325-летию Российского флота. Фото: фонд «Морское фотографическое собрание»

Нахимовское военно-морское училище пополнилось на время уникальными работами российских фотографов-маринистов. В среду, 21 апреля, в Зале Славы учебного заведения открыли фотовыставку «Аристократы морей». Свои творения здесь представил Фонд «Морское фотографическое собрание» в лице Александра Алякринского, Юрия Масляева и Александра Кильмета.

В Нахимовке авторы представили 18 своих работ. Фото: фонд «Морское фотографическое собрание»

В легендарное училище они привезли 18 своих работ. Это фотокартина «С мечтой о море» Александра Алякринского, которую он случайно сделал три года назад в Норвегии. Работа Юрия Масляева «Пересекая океан», сделанная им в 2008 году в сильный шторм. Ради этого кадра фотографа привязали к мачте и надели на него респиратор, чтобы ветер не порвал ему легкие. Фотохудожники признались, что порой для яркого и впечатляющего снимка им приходится рисковать жизнью.

Ранее их можно было увидеть в Музейно-выставочном комплексе «Константиновская Батарея» (Севастополь), Морском музее Ушуайя (Аргентина), Черноморском высшем военно-морском ордена Красной Звезды училище имени П.С. Нахимова (Севастополь), Кронштадтском Морском соборе во имя Святителя Николая Чудотворца и многих других не менее значимых местах Петербурга.

Авторами картин стали представили единственные в мире фотографы-маринисты – Александр Алякринский, Юрий Масляев и Александр Кильмет. Фото: фонд «Морское фотографическое собрание»

На открытии выставки присутствовало немало почетных для фонда гостей. Среди них - генеральный директор «Газпром флота» Юрий Шамалов, президент Ассоциации «Клуб Русская морская традиция» Александр Непряхин и другие. Они отметили, что фотокартины передают мощь и красоту парусных судов, погружают в романтику моря и дарят приятные эмоции.

За пять лет своего существования творческому объединению удалось организовать более 50-ти выставок в разных уголках земного шара. Так фотографы дарят мечту о море, кому не довелось ходить в дальние плавания, и воспоминания тем, чья жизнь неразрывно связана с водной стихией и парусными судами.

Увидеть фотовыставку «Аристократов морей» в Нахимовском военно-морском училище все желающие не смогут. Проходит она в закрытом формате.