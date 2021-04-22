Партия «Новые люди» основала спецпроект бесплатных консультаций врачей

Создание системы анти-ковидных чатов было ответом волонтеров «Новых людей» на сложнейшую ситуацию в регионах. Фото: «Новые люди»

Действующая система помощи по общим медицинским вопросам готовилась к запуску несколько месяцев. В необходимости такого проекта были уверены и врачи, и лидер «Новых людей» Алексей Нечаев. Но путь от анти-ковидных чатов до полноценной системы медицинских консультаций был длинным и тернистым.

- Создание системы анти-ковидных чатов было ответом волонтеров «Новых людей» на сложнейшую ситуацию в регионах. Нужны были быстрые и действенные меры. Хочу поблагодарить врачей и всех специалистов, которые откликнулись на просьбу помочь, - рассказал Алексей Нечаев.

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев. Фото: «Новые люди»

А начиналось все с организации помощи людям, которые не могли найти ответы на самые простые вопросы о COVID-19.

- Этот проект вырос из анти-ковидного чата, который томское отделение партии «Новые люди» запустило в самый сложный период пандемии. Люди хотели знать правду, но получить информацию было сложно: поликлиники закрывались на карантин, очный прием врачи почти не вели, а по интернету гуляли непроверенные рекомендации. Тогда мы бросили клич по врачам с просьбой помочь найти ответы на основные вопросы. Мы убедились, что на вопросы людей в телеграм-чате отвечают настоящие врачи. И помогли скоординировать действия, - рассказывает один из авторов проекта, депутат городской Думы Томска от партии «Новые люди» Александр Цин-Дэ-Шань. Когда помощь понадобилась его семье, он тоже без сомнения воспользовался онлайн-консультацией. И это спасло жизнь ему и его близким.

Эволюция проекта была стремительной. Через короткое время в чатах появился раздел женской консультации и раздел помощи родителям. Буквально сразу через систему волонтеры и активисты «Новые люди» начали координировать доставку продуктов пожилым людям и помощь в больницах и интернатах. Вышли на связь с авторами проекта и юристы. Сейчас без всех этих людей представить чат-портал невозможно, но они - лишь небольшая часть сегодняшней системы. Были на этом эволюционном пути и сложности.

Чат-портал имеет возможность организовать бесплатные консультации дипломированных медиков. Фото: «Новые люди»

- Многие люди сначала сомневались, что в наших чатах работают настоящие врачи. Мы просили медиков предоставить документы, чтобы участники чатов могли быть спокойны. В результате, доверие к чатам стало быстро расти. Сейчас ни у нас, ни у тех, кто хочет получить консультации, сомнений не возникает. Все знают, что в нашей системе онлайн-консультаций работают только профессионалы, - рассказывает один из волонтеров партии «Новые люди» Артем Б.

На сегодняшний день чат-портал располагает возможностью организовать бесплатные консультации дипломированных терапевтов, диагностов, провизоров, педиатров. Сотрудничают с проектом также фтизиатры, врачи общей практики, врачи-биофизики. Можно попросить о рекомендациях врача функциональной диагностики, реабилитолога, специалиста в области спортивной медицины и ЛФК. Женщины могут анонимно посоветоваться с акушером-гинекологом. Педагоги, психологи и тренеры школы безопасности работают с детьми и родителями. Всего, с момента начала работы, консультациями чат-портала воспользовались более 3 тысяч человек из разных уголков России.

Депутат городской Думы Томска от партии «Новые люди» Александр Цин-Дэ-Шань. Фото: «Новые люди»

Зайти в чат с консультациями можно по ссылке.