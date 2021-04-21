Трансформация миграционной политики

Руководитель регионального отделения ВПП «Родина» в Ленинградской области, председатель Комитета по поддержке занятости и производительности труда ТПП ЛО Валерий Шинкаренко. Фото: КП.

В Санкт-Петербурге 19 апреля стартовал Международный форум труда», который ежегодно объединяет ведущих российских экспертов для обсуждения проблем и перспектив развития рынка труда в стране и в мире. Например, будет ли увеличение безработицы, что ждет рынок труда и кто контролирует нелегальный рынок трудовой миграции? Эти и многие другие вопросы руководитель регионального отделения ВПП «Родина» в Ленинградской области, председатель Комитета по поддержке занятости и производительности труда ТПП ЛО Валерий Шинкаренко обсудит вместе со слушателями в прямом эфире программы «Голос Родины», которая состоится 22 апреля.

Смотрите трансляцию эфира на сайте spb.kp.ru и в официальной группе «КП» в Санкт-Петербурге» Вконтакте, в четверг, 22 апреля с 18:00 до 19:00 по мск.

Вопросы спикеру можно задавать в комментариях к анонсу и в чате трансляции.