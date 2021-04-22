Несанкционированная акция в Санкт-Петербурге 21 апреля 2021 года. Главное

Вместо запланированных двух часов митинг продлился четыре с лишним. Фото: Артем КИЛЬКИН

Очередная - уже четвертая по счету - несанкционированная акция протеста в Санкт-Петербурге 21 апреля 2021 года прошла ровно так же, как и все остальные: умеренно-массово, местами жарко и совершенно беспредметно. "Комсомолка" рассказывает главное о протестном шествии по улицам и переулкам Северной столицы.

У стен Эрмитажа еще днем были замечены спецмашины. Фото: Артем КИЛЬКИН

Несмотря на опасения горожан, в этот раз обошлось без превентивных мер: с утра и до самого вечера, до 19:00, в Петербурге стабильно работало метро, и были открыты все основные магистрали. Даже на Дворцовую площадь, которую протестующие избрали в качестве точки сбора, до последнего можно было пройти совершенно свободно. Тем не менее к митингу власти готовились: ближе к вечеру вдоль Невского проспекта выросли металлические заборы, арку Генерального штаба частично перекрыла уборочная техника, а у стен Эрмитажа выстроились спецмашины. На вопрос "а что вообще происходит?" силовики лукаво отвечали: "идет разводка личного состава для репетиции парада Победы". При этом, кстати, площадь усиленно мыли - под моросящим дождем.

Центр был оцеплен силовиками. Фото: Артем КИЛЬКИН

К 19:00 на Дворцовую начали стягиваться протестующие. Незадолго до этого площадь оперативно заблокировали: перекрыли вход, выставили заборы и оцепление по всему периметру. Дорожное движение от Дворцового моста и дальше в сторону Невского проспекта тут же умерло. Народу собралось довольно много, но значительно меньше, чем на прошлых митингах - МВД по Петербургу давало цифру в 4 500 протестующих, и на наш взгляд это не так уж далеко от истины.

С Дворцовой толпу вытеснили к Исаакиевскому собору. Фото: Артем КИЛЬКИН

В отличие от январских-февральских митингов 21 апреля протестовала в основном молодежь. По большей части - студенты. Заметили мы и школьников, но их было не так много и абсолютное большинство из них явно не очень представляло, куда и зачем пришло: "тупа движ".

21 апреля протестовала в основном молодежь. Фото: Артем КИЛЬКИН

Колонна передвигалась по городу бесконтрольно, несмотря на то, что для ее координации организаторами митинга был создан специальный телеграм-канал. Временами складывалось впечатление, что "координаторы" скорее вредят общему делу: они до последнего призывали народ идти на Дворцовую (даже когда ее оценили), а в какой-то момент и вовсе превратились в безучастных наблюдателей и вместо того, чтобы направлять толпу, просто сообщали о ее передвижениях. Результат - разброд и шатание.

Колонна передвигалась по городу бесконтрольно. Фото: Артем КИЛЬКИН

Под конец шествия мы упорно пытались добиться от людей ответа на вопрос, куда они, собственно, идут. Ответы не отличались разнообразием: "куда все", "куда пускают", "понятия не имею".

По данным ГУ МВД, в незаконном митинге приняли участие около 4,5 тысяч человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

Самыми "горячими" точками стали Сенная площадь и площадь у ТЮЗа. На Сенной ОМОН проводил массовые задержания: отряды бойцов методично и планомерно зачищали площадь. Действовали, в целом, мирно, да и протестующие в основном не сопротивлялись и без пререканий позволяли себя увести. Исключение - пара молодых ребят, невесть с чего решивших в разгар митинга рвануть петарду за павильоном метро.

На Сенной ОМОН проводил массовые задержания. Фото: Артем КИЛЬКИН

Рванули, дернули ОМОНу нервы, попытались утечь в подземку, но были схвачены, изваляны в пыли и утащены в автобус, к другим задержанным. Видео этого момента мы публиковали в нашем телеграм-канале.

Площадь перед ТЮЗом стала финальной точкой шествия. Поредевшая колонна, от которой люди отваливались прямо на ходу, как куски льда от подтаявшего айсберга, втянулась туда уже в ночи. Протестующие устроили небольшое шоу с фонариками на ступеньках театра, покричали вразнобой и постарались поскорее скрыться, как только приехал ОМОН. Получилось не у всех.

Митингующие при задержании в основном не сопротивлялись. Фото: Артем КИЛЬКИН

Кого-то взяли прямо на месте, кого-то нагнали во дворах. Мужчине, который кинулся бежать и пропорол себе живот о штырь металлической ограды, сами бойцы обработали рану и вызвали "Скорую".

Небольшое шоу протестующих с фонариками у Сенной площади. Позже то же самое было у ТЮЗа. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вместо запланированных двух часов митинг продлился четыре с лишним. После побегушек у ТЮЗа колонна окончательно рассеялась. Остатки ее взяли в кольцо на Загородном проспекте, остатки остатков - заперли на Бородинской улице, просто перегородив ее отрядами ОМОНа с обеих концов. Молодежь (люди зрелого возраста к тому моменту окончательно отсеялись) утекала дворами. Их никто не преследовал.

Вот и все: "последний бой с режимом", как называли акцию организаторы, провалился с оглушительным треском. Зато неплохую прибыль сделало кафе быстрого питания неподалеку от ТЮЗа - после акции там было яблоку негде упасть от проголодавшихся "революционеров". Ну, хоть кому-то хорошо.

Кстати, водометов, передвижения которых по Петербургу прошлой ночью перепугали горожан, мы так и не нашли. Такие дела.