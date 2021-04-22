«Мишин сразу дал добро на эротическую фотосессию»: Елизавета Туктамышева рассказала на «Вечернем Урганте» о самом ярком годе в карьере

Елизавета Туктамышева посетила "Вечерний Ургант" и дала откровенное интервью. Фото: Артем КИЛЬКИН

Фигуристка Елизавета Туктамышева побывала на передаче «Вечерний Ургант», где рассказала о самом ярком и успешном годе в своей карьере. Напомним, за последние месяцы спортсменка снялась в резонансной эротической фотосессии, завоевала «серебро» на чемпионате мира-2021 в Стокгольме, стала капитаном и обладателем «бронзы» на командном ЧМ в Японии. Кроме этого журнал GQ наградил Елизавету премией Super Women-2021.

Туктамышева призналась ведущему вечернего шоу Ивану Урганту, что после спада в карьере прибегнула к помощи спортивного психолога из-за «тараканов» в голове. И вот, результат налицо.

Лиза пришла к Урганту в толстовке с изображением своего откровенного выступления на песню Toxic Бритни Спирс. Фото: "Вечерний Ургант" / "Первый канал"

- Я открыто говорю, что работала со спортивным психологом. Ты больше понимаешь себя, свои проблемы. От головы, своих мыслей, идут ведь ошибки, может провалиться сезон, - объясняет Елизавета.

На командном чемпионате мира в Японии Елизавету назначили капитаном. Это дало ей чуть больше ответственности, чем обычно.

- В Японии никуда не выпускали – только столовая, номер, автобус. Ну и каток. Шаг влево, шаг вправо – не расстрел, но нежелательно. Японию видели только из окна в автобусе. Но приняли нас потрясающе. Там фигурное катание один из самых популярных видов спорта, за тебя все переживают, ты выходишь с особыми чувствами на лед. Что касается роли капитана, то я, на самом деле, просто давала пресс-конференцию в конце дня (смеется). И я с этим справилась, отчитывалась! Вдобавок заряжала молодых девчонок на выступления, говорила, что все будет хорошо, - рассказала Туктамышева Урганту.

Иван показал архивную фотографию Лизы, где она на "удочке" учится кататься. Фото: "Вечерний Ургант" / "Первый канал"

Зашла речь и про пикантную фотосессию в мужском журнале. Лиза говорит, что давно хотела попробовать что-то в этом духе, но возможность подвернулась лишь недавно. Пришлось согласовывать с тренером Алексеем Мишиным.

- Просто я всегда знала, что в моей жизни будет такая фотосессия. Хотя предполагала, что будет много негатива, ведь я спортсменка. Мишин сразу практически дал добро. Почему-то знала сразу, что так скажет. У нас очень доверительные отношения, я с ним советуюсь по поводу любых проектов, - говорит Елизавета.

Научить Урганта чему-либо у Лизы не вышло, зато получилось рассмешить зрителей. Фото: "Вечерний Ургант" / "Первый канал"

Под конец передачи Лиза попыталась научить подвешенного на «удочку» Ивана Урганта прыгать четверной лутц, который она сама разучивает. Однако телеведущий разве что покружился и пожаловался на боли в промежности.

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