Как эффективно лечить пародонтоз: Простые, но эффективные правила от стоматолога

Главный врач стоматологической клиники Verno Нина Межерицкая.

Пародонтоз — одно из самых распространенных заболеваний полости рта и главная причина преждевременного выпадения зубов. Заболевание может развиваться практически бессимптомно на протяжении нескольких лет. Заметить незначительные изменения в тканях и первые тревожные «звоночки» может только опытный пародонтолог. Если человек сам увидел появление первых симптомов, значит, заболевание протекает уже около 15 лет и перешло в стадию обострения. В этом случае выход один – как можно быстрее обратиться за помощью к специалисту.

Как за одно посещение стоматолога укрепить подвижные зубы? О преимуществах процедуры шинирования расскажет главный врач стоматологической клиники Verno Нина Межерицкая в программе «Здоровый разговор».

Слушайте программу в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» на 92.0 FM и смотрите трансляцию 23 апреля в 13:33 на сайте spb.kp.ru и в нашей группе ВКонтакте.

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