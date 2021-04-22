«Марафон столетия» и «Рецепты столетия» – руководство по поддержанию здоровья от Кати Янг

На счету Кати Янг более 4000 благодарных пациентов, оценивших ее подход.

Хотите улучшить свое самочувствие? Распрощаться с бессонницей? Прекратить безуспешную борьбу с лишним весом и создать тело мечты без подсчета калорий и диет?

Катя Янг – популярный практикующий эндокринолог, которая разработала свою методику оздоровления организма. На счету Кати более 4000 благодарных пациентов, оценивших ее подход.

Свой опыт сохранения молодости и здоровья Катя изложила в книгах под названиями «Марафон столетия» и «Рецепты столетия». В них вы узнаете ответы на все эти вопросы, а также как персональная схема питания поможет нормализовать процессы пищеварения и замедлить старение.

Презентация пройдет в субботу 24 апреля 2021 года в 15 часов по адресу: Санкт-Петербург Невский проспект 28, «Дом книги».

В этот день на книги будут установлены специальные цены: «Рецепты столетия» и «Марафон столетия» — по 798 руб., комплект из этих двух книг - 1399 руб.

Телефон для справок: (812) 458-90-72.