Вместо микрофона - метла: Сергей Жуков из «Руки Вверх» перепел свой хит ради субботника в спальном районе Петербурга

Сергей Жуков взял в руки метлу, чтобы позвать на субботник в Колпино. Фото: Администрация Колпинского района СПб /vk.com/kolpr

Сергей Жуков из «Руки Вверх» перепел свой хит «Ай-ай-ай», чтобы позвать на субботник в Колпино. Вместе с ним в пятиминутном видео снялись творческие коллективы, спортсмены и простые жители Колпинского района Петербурга.

- Молодежь Колпинского района представляет новый креативный клип ко Дню благоустройства! Лидер группы «Руки Вверх» принял приглашение от жителей и призывает всех выходить на субботник, - сообщает пресс-служба администрации Колпинского района на своей страничке ВКонтакте.

На видео засветились даже местные бабушки. Фото: Администрация Колпинского района СПб /vk.com/kolpr

Основными действующими лицами клипа стали: глава района Анатолий Повелий, театр современного танца «Флорес», колпинские бабушки из социального дома и их питомец-собачка породы чихуахуа по кличке Злата. А также: Дом молодежи «Колпинец», подростково-молодежный центр «Ровесник», Молодежный совет Колпино, ансамбль русской песни «Сударушка», воспитанницы спортшкола «Stars» и даже малыши из детского сада №22.

Сам Сергей Жуков в Колпино не приехал и появился лишь в конце клипа. Но все же сказал несколько слов жителям района.

К съемкам клипа подошли креативно. Фото: Администрация Колпинского района СПб /vk.com/kolpr

- Ай-ай-ай девчонки, я – самый крутой работник. Ай-ай-ай мальчишки, ну-ка все взяли лопаты - Колпино почистить надо, - пропел Сергей и добавил: - Дорогие жители Колпино, выходите не субботник и делайте то, что должен делать каждый человек – делать свое любимое место жительства чище, красивее и удобнее для всех. А я помогаю вам хоть и издали, но помните, что Сергей Жуков из «Руки вверх» всегда рядом с вами.

Отметим, что Колпинский район отмечается креативным подходом к делу. Именно здесь местных жительниц поздравляли с 8 марта сразу 30 Стасов Михайловых.