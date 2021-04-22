В Петербурге состоялось открытие городского конкурса красоты «Миссис Бизнес Санкт – Петербург и Ленинградская область 2021»

На финале девушки представят свои бизнес-проекты, творческие номера и, конечно же, дефиле в вечерних платьях.

16 апреля 2021 года в Петербурге состоялось грандиозное открытие ежегодного городского конкурса красоты «Миссис Бизнес Санкт-Петербург и Ленинградская область 2021». Конкурс проводится впервые, а его уникальность в том, что участницы проекта – это бизнес-леди, состоявшиеся личности и успешные женщины.

Открытие уникального проекта «Миссис Бизнес Санкт-Петербург и Ленинградская область 2021» состоялось под живой звук самого чувственного саксофониста Санкт-Петербурга Антона Матюх и показом изысканной коллекции дизайнера Евгении Бесединой.

Гости мероприятия, в числе которых были известнейшие фотографы, музыканты, дизайнеры, меценаты и бизнесмены нашего города, наслаждались приятным общением и поздравляли финалисток с началом нового, яркого пути.

Многие спикеры проекта приехали поздравить финалисток и вручить первые подарки.

Для работы с участницами проекта собраны высококвалифицированные специалисты и сильнейшие спикеры города, лучшие вокальные и хореографические коллективы.

Проект является крупнейшей площадкой Санкт-Петербурга для развития личностного роста и раскрытия внутреннего и творческого потенциала финалисток конкурса.

20 бизнес-леди на протяжении двух месяцев будут готовиться к финалу, который состоится 25 мая 2021 года. В процессе подготовки участницы будут слушать тренинги по делегированию, тайм-менеджменту, эмоциональному интеллекту, о харизме и имидже, сторителлингу и кросс-маркетингу.

Пройдут мастер-классы по бизнес-этикету, стилю, подиумному шагу, визуализации и личному бренду, а также профессиональные хореографы поставят финальный танец.

Известные психологи и тетта практики раскроют глубины души и помогут пробудить женскую энергетику.

Все встречи с финалистками будут проходить в стенах лучших локаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

На финале девушки представят свои бизнес-проекты, творческие номера и, конечно же, дефиле в вечерних платьях.

Победительницы конкурса в номинации «Миссис Бизнес Санкт-Петербурга» и «Миссис Бизнес Ленинградской области» получат титул и эксклюзивную корону, а также возможность представлять Санкт-Петербург и Ленинградскую область на Российском конкурсе «Миссис Бизнес России 2021» который состоится в октябре 2021 года.

Партнеры проекта – известнейшие люди и предприятия города.

Стоит отметить, что и ведущей открытия конкурса является титулованная королева – Миссис Московский район Санкт-Петербурга, Вице-Миссис Санкт-Петербурга 2020 – Евгения Федорова.

Амбассадор Конкурса - победительница конкурса «Миссис Бизнес России 2020» бизнес-леди Оксана Шаптала.

Поздравляем финалисток и организаторов этого уникального проекта и желаем им творческих открытий и ярких побед!