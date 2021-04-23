Стало известно, как украсят Санкт-Петербург ко Дню Победы

К 9 мая в Петербурге планируется разместить более 6 тысяч элементов праздничного оформления. Фото: Олег ЗОЛОТО

Чуть больше двух недель до празднования Дня Победы – главного праздника страны, который отмечается 9 мая. В этом году, в отличие от 2020-ого, в Петербурге его отпразднуют с размахом. Программа планируется обширная, и в Смольном сейчас активно занимаются не только подготовкой к запланированным мероприятиям, но и украшением Северной столицы. Городские власти рассказали, как в этом году преобразится Петербург к этому знаменательному событию.

- В первую очередь украсят места проведения торжественно-траурных церемоний и возложений. Главные идеологические линии оформления города в этом году - символы городов-героев и городов воинской славы. В элементы оформления включат гербы городов-героев и городов-воинской славы России. На стрелке Васильевского острова разместят аллею городов-героев из 13-ти композиций с исторической справочной информацией по каждому городу. Одной из линий станут ордена Великой Отечественной. Традиционно, главные орденоносные улицы - Невский проспект и Дворцовая площадь, - отметил на пресс-конференции в пятницу, 23 апреля, председатель комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Владимир Рябовол.

Также в городе разместят штандарты фронтов времен Великой Отечественной войны и декоративные композиции, которые украсят Смольную и Воскресенскую набережные. На улицах в 18 районах Петербурга появятся стилизованные копии Знамен Победы и флаги России.

- В этом году планируется разместить более 6 тысяч элементов праздничного оформления: Знамена Победы, флаги расцвечивания, виниловые баннеры, композиции, - добавил председатель комитета.

Оформят Адмиралтейскую, Дворцовую, Воскресенскую набережные, набережную Кутузова. В том числе, Дворцовый, Троицкий, Биржевой, Невский, Лиговский, Суворовский мосты, Пискаревский проспект и мемориал, а также все прилегающие проспекты и места, где будут проходить траурные и торжественные церемонии.

Настроение горожан и гостей Северной столицы, по словам Владимира Рябовола, поддержит праздничная наружная реклама. К 8 мая ее будет порядка 915 единиц. А также видео-ролики на экранах города и звуковые поздравления в метро.