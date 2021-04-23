Истощенного детеныша тюленя нашли на пляже в Петербурге

В Петербурге спасли истощенного детеныша тюленя Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге спасли еще одного детеныша тюленя, которому явно нужна была помощь. Малыша нашли в четверг, 22 апреля 2021 года, на берегу Финского залива в поселке Солнечное Курортного района. Его заметили местные жители, которые прогуливались по пляжу с собакой, и сразу же вызвали специалистов из Фонда друзей балтийской нерпы.

- Тюлененок замерз и выбрался на берег, чтобы погреться и передохнуть. Испугавшись собак, тюлененок скрылся в воде, но опытные специалисты Фонда дождались возвращения малыша на берег, - рассказали в компании "Водоканала".

Малыша поймали сачком и забрали в центр на лечение / Фото: Водоканал

С помощью сачка недоверчивого тюлененка поймали. Специалисты осмотрели малыша. Никаких повреждений, поклевов птиц или ран у него не было. Правда вес его оставлял желать лучшего. Вместо положенных 35-40 килограммов он был всего 13 килограммов.

Детеныша забрали в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих, который находится на территории "Водоканала" в Репино. Там у него нашли заражение паразитами. Малыша поместили в карантинный бокс и приступили к лечению и откармливанию. Как только он поправится, его, вместе с другими спасенными тюленями и нерпами, выпустят в естественную среду обитания.

Напомним, случае обнаружения нерпы или тюленя срочно звонить по телефону горячей линии Фонда друзей балтийской нерпы по телефону: 8 (812) 699-23-99. Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно оказать помощь животному, не приближайтесь к нему и постарайтесь не обнаруживать своего присутствия.

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