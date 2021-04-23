Флотатор, котоситтер и преподаватель по Петербурговедению: названы самые необычные вакансии апреля

Специалистам по сидению с чужими котами готовы платить до 40 тысяч рублей в месяц.

Экономика Петербрга продолжает восстанавливаться после пандемии и в городе растет число вакансий. Среди них есть как обычные и привычные, так и неожиданные профессии. Так, работодатели ищут сиделку для котов и собак - котоситтера и догситтера соответственно, а также оператора беспилотных дронов, флотатора производства удобрений и прочее, прочее, прочее.

- За март-апрель в Санкт-Петербурге выросло число вакансий для соискателей в сферах «Продажи» (+47%), в «ИТ, телеком» (+55%), в области производства (+41%) и строительства (+43%). Держится спрос и на рабочий персонал: прирост составляет более 40%. Здесь большая доля вакансий размещены для грузчиков, комплектовщиков, разнорабочих, слесарей, механиков и наладчиков, - сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru. - Но наряду с традиционными вариантами каждый месяц работодатели открывают вакансии, которые можно отнести к числу редких или необычных. Так, страховой компании требуется актуарий.

Специалисту по расчету страховых резервов по страхованию «не жизни» предлагают зарплату от 100 000 до 120 000 рублей до вычета налогов. Среди требований в вакансии указано понимание процесса. Кандидату необходимо знание основ бухгалтерского учета и хорошее владение Excel.

Но спрос есть и на простых дворников, грузчиков, кладовщиков. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Более 2000 тысяч книг для профессионального развития, йогу, пилатес и зарплату по итогам собеседования предлагают андеррайтеру. Это - специалист, который занимается расчетами тарифов, контролем убыточности и разработкой новых продуктов Добровольного медицинского страхования (ДМС).

Технический тренер по гидравлике, подшипниковым узлам, зубчатым передачам, редукторам требуется в крупную петербургскую компанию.

На 60-80 тысяч рублей в Северной столице ищут оператора беспилотного дрона для аэрофотосъемки. Котоситтера и догситтера с зарплатой в 30-40 тысяч приглашает сервис по уходу за животными.

Детскому центру требуется педагог по Петербурговедению, а один из отелей города срочно ищет пятновыводителя с униформы своих служащих.

Но не все вакансии предполагают работу в Петербурге. Фирме - производителю минеральных удобрений нужен флотатор. В обязанности входят: контроль качества концентратов и продуктов флотации, а также пуск, остановка и контроль работы оборудования участка флотации апатитового концентрата. Место работы - Мурманская область.

Тем горожанам, которые хотят поехать к морю, предлагают поработать в ландшафтном дизайне в Крыму - садовника платят от 35 тысяч рублей.