Финал чемпионата Adobe по UI/UX дизайну прошел в СПбГУПТД. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Сегодня в стенах университетской «Точки кипения – ПромТехДизайн» состоялся финал чемпионата Adobe по UI/UX дизайну для студентов Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. Организаторами мероприятия выступили поставщик IT-решений и сервисов в области программного обеспечения и оборудования для бизнеса, а также разработчик программного обеспечения для web дизайна, международные компании Softline и Adobe Systems при поддержке технологической компании Distillery и школы цифровых искусств Universe.

В финал проекта вышли 10 команд, которые защищали авторские идеи прототипов приложений и сайтов, разработанные ими в первом туре состязания. Победители конкурса получили сертификаты на покупку в интернет-магазине на сумму от 10000 до 30000 рублей, а команда, занявшая первое место (Scaneco Team), - возможность пройти стажировку в компании по разработке и дизайну мобильных приложений и веб-сервисов Distillery .

Команды, в каждую из которых входили три студента СПбГУПТД, получили задание в рамках первого тура испытания – придумать идею полезного IT-проекта, создать его концептуальный дизайн в продуктах Adobe. Во втором туре финалистам нужно было разработать в рамках идеи прототип сайта или приложения.

Команда Scaneco Team в составе студентов второго курса Высшей школы печати и медиатехнологий СПбГУПТД Марии Свинцовой, Даниила Сопова и Полины Шавлинской предложили упростить процедуру разделения отходов и популяризировать полезную для планеты привычку, создав приложение Scaneco, которое облегчает процесс бытовой сортировки мусора. Все, что нужно сделать – это отсканировать маркировку на упаковке, а Scaneco само скажет, можно ли перерабатывать эту фракцию и где найти ближайший пункт приема.

Еще один IT-стартап в области экологии предложили студентки 3 курса Института графического дизайна СПбГУПТД Анастасия Главатских, Екатерина Гераскина и Ксения Мясоутова. Девушки посвятили свой проект проблеме экологии, назвав приложение «Eco Event». Оно решает проблему загрязненности улиц и незаконных свалок в Санкт-Петербурге посредством объединения людей в сообщества для уборки территорий и подачи коллективных заявлений против незаконных свалок.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Первокурсники Дарья Анисимова, Владимир Новохатка и Андрей Старенков из Института графического дизайна СПбГУПТД представили приложение «Портфель». Оно даёт возможность найти подработку для современного неопытного студента. Он пополняет свой «портфель» выполненными работами, а заказчик смотрит, выбирает и пишет начинающему специалисту. Приложение ориентировано на студенческий контингент и учебные работы. Заказчики вряд ли увидят здесь реальные проекты, но смогут рассмотреть потенциал юного таланта и пригласить к себе на стажировку или предложить работу.

Интересное приложение для тех, кто только начинает жить отдельно от родителей, под названием «Мааам» предложила команда «Шапку надень», куда вошли Елизавета Арсанусова, Маргарита Гуляева из Института графического дизайна и Даниил Юркевич из Института информационных технологий и автоматизации СПбГУПТД. Мобильное приложение призвано облегчить самостоятельную жизнь, а также помочь тем, кто хочет современно и легко организовать свой быт. «Теперь не придется звонить маме каждый раз, когда Вы забыли что-то о себе или вашем доме, - говорят создатели проекта, - приложение «Мааам» помнит все».

Социальную тему в своем проекте затронули студенты Института графического дизайна СПбГУПТД Елизавета Краюхина, Татьяна Крутова и Анна Лазарева, разработавшие мобильное приложение для пенсионеров «Встреча». Оно позволит объединить пожилых людей по интересам и увлечениям, обеспечит возможность общения с единомышленниками, поддержит активность пожилых людей в быстроменяющемся мире, и, как говорят авторы разработки, «будет способствовать сохранению их психологического и физического здоровья».

Благотворительную платформу психологической помощи для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья «Излучая добро» представили Юлия Рожицына, Ольга Плотникова и Екатерина Прокопьева, также студентки Института графического дизайна СПбГУПТД. Основной задачей платформы стало создание единой цифровой площадки, на которой родитель может получить всю необходимую информацию. Авторы IT-проекта отметили, что очень важно оказывать поддержку таким семьям, так как часто они находятся в изоляции, справляясь самостоятельно со своими переживаниями, что может плохо сказаться на семейной обстановке.

Необычный стартап предложили студентки первого курса Высшей школы печати и медиатехнологий СПбГУПТД Анастасия Бурая, Татьяна Драгунова и Полина Юсупова. Через разработанное ими приложение Style me UP! можно сразу собрать себе гардероб и увидеть, как образ пользователя будет выглядеть в целом. Кроме того, если с приобретённой через приложение вещью что-то случится, пользователю не придется возвращаться в магазин, чтобы купить такую же вещь, так как он сможет просто сделать замену. Авторы приложения уточнили, что замена и подшив изделий будут осуществляться бесплатно за счет ежемесячных платежей по подписке.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Проект Swook представили студентки Камилла Баграмова, Ольга Перфильева и Вероника Кузнецова, учащиеся на втором курсе Института графического дизайна СПбГУПТД. Разработанное ими приложение даёт возможность обмениваться книгами, находить людей с общими интересами. Авторы стартапа отметили, что актуальность состоит в следующем: обмениваться книгами стало проще. Приложение сохраняет книги, экономит время, а также делает досуг приятнее.

Масштабный по своим задачам проект предложили в качестве стартапа студенты четвертого курса Института информационных технологий и автоматизации СПбГУПТД Даниил Заозерский, Максим Иванов и Софья Тарабухина, назвав его «Homestat». Авторы разработки спроектировали интерфейс, решающий проблему автоматической цифровизации данных, поступающих с умных счётчиков о потреблении воды и электричества различными устройствами. Цель проекта – помочь разумно потреблять и использовать имеющиеся ресурсы планеты, для чего каждому человеку необходимо иметь наглядное представление о том, какое количество ресурсов потребляет он сам.

Идея повышения уровня личной безопасности была заложена в проект Safety life, который представили первокурсницы Института графического дизайна СПбГУПТД Анна Шатерникова, Тамара Галчинова и Александра Иванова. Приложение позволит быстро вызвать скорую или полицию и получить нужный контакт на случай ЧП посредством голосового ввода или нажатия кнопки включения. Также оно поможет быстро оказать помощь детям и пожилыми родственниками при присмотре за ними в случае необходимости.

Оценивали презентации финалистов представители бизнеса: IT-компаний Space307, Distillery, Softline сервиса курьерской службы Dostavista Global, а также международные эксперты из Adobe Systems. Первенство было отдано команде Scaneco Team, предложившей приложение, которое облегчает процесс бытовой сортировки мусора. Второе место было присуждено стартапу Eco Event, которое поможет решить проблему несанкционированных свалок, а третье место в конкурсе заняла команда, разработавшая приложение «Мааам».

Вдохновившись идеей конкурса, члены жюри из Space307 решили выделить свои собственные номинации. Поэтому участников ждало два набора призов. Пьедестал победителей Space307 выглядел практически также, с той лишь разницей, что третье место было присуждено команде «42», разработавшей приложение, предназначенное решить проблему автоматической цифровизации данных. Первое и второе место заняли стартапы Scaneco и «Мааам» соответственно.