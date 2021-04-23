Диспансеризация возобновится в Санкт-Петербурге с 26 апреля 2021: Как записаться на профосмотр

Диспансеризация в Петербурге возобновится по новым правилам Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Постепенно эпидемическая ситуация стабилизируется, поэтому комитет по здравоохранению принял решение о том, что диспансеризация в Санкт-Петербурге возобновится с 26 апреля 2021 года. Горожане снова смогут проходить плановый медицинский осмотр в поликлиниках. Однако с учетом пандемии введены несколько правил, чтобы минимизировать для пациентов возможность заражения.

- Пациент будет записываться на диспансеризацию также, как на прием к специалистам, - рассказала начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Лариса Витальевна Соловьева. – Запись будет осуществляться по телефонам колл-центров поликлиник, через регистратуры и портал "Здоровье петербуржца".

При этом объем и порядок осмотров останется тот же, что и до пандемии. Просто желающим надо будет заранее записаться на определенное время. Так в поликлиниках удастся избежать столпотворения.

Разумеется, людям, которые контактировали с кем-то у кого лабораторно подтвердился коронавирус, посещать поликлинику для диспансеризации запрещено. Также с наличием самой инфекции, высокой температуры, насморка, слабости и других недомоганий тоже лучше пережать дома и вызвать врача.

В самих поликлиниках разделят поток пациентов с помощью навигации и отдельного входа в задние. Проход в кабинет для диспансеризации будет организован мимо регистратуры. При входе у всех будет проверяться температура, а также наличие медицинской маски. Соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра тоже важное условие.

Добавим, что в этом году в планах города охватить профосмотрами и диспансеризацией почти 1,5 миллиона человек. Ранее диспансеризация была прекращена 14 ноября 2020 года в связи с ухудшением эпидемической ситуации.

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