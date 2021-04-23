Петербургу - быть чистым: «Свеза» примет участие в арт-субботнике в Михайловском саду. Фото: пресс-служба компании «Свеза».

24 апреля в нашей стране объявлен Всероссийский субботник: жители городов, сел и деревень выйдут на уборку территорий своих дворов и общественных пространств после зимы. А в Петербурге традиционно пройдет еще и «Арт-субботник», который организует Русский музей в самом центре города – Михайловском саду. Гости мероприятия помогут подготовить один из старейших садов Северной Пальмиры к встрече весенне-летнего сезона.

«Свеза» в своей деятельности уделяет большое внимание заботе об окружающей среде и экологическим вопросам, и уже во второй раз поддержала этот проект. В прошлом году сотрудники компании не только участвовали в «Арт-субботнике», но и сажали деревья в рамках акции «Древо жизни» на аллее Михайловского сада.

Этой весной у волонтеров компании есть возможность пригласить к участию своих родственников и друзей. Всем будет выдан инвентарь для уборки, а также защитные фартуки. После инструктажа пришедшие на субботник гости будут разделены на группы в зависимости от вида планируемых работ. В течение дня курировать работу волонтеров будут сотрудники музея.

В программе также запланированы музыкальные представления, экскурсии, мастер-классы, танцевальный флешмоб и конкурсы.

- Стремление жить в комфортной и чистой среде – это естественное желание каждого человека, - говорит директор по корпоративным коммуникациям компании «Свеза» Валентина Лихачева. - Наша задача, как социально ответственной компании, привлечь внимание к бережному отношению к природе. Ежегодно в регионах присутствия нашей компании мы организуем и участвуем в экологических акциях, наши активисты убирают берега водоемов, вместе с подрастающим поколением сортируют мусор, проводят экоуроки. Чем больше людей будет вовлечено в природоохранную деятельность, тем выше шансы, что мы оставим нашим потомкам чистые города.

Провести субботнее утро весело и с пользой для природы можно будет и в Колпинском районе Петербурга, в поселке Понтонный, где расположен комбинат «Свезы». У проходного комбината в 10.30 стартует плоггинг - новый вид физической активности, соединяющий в себе бег и сбор мусора.

Участники «Свеза Актив» организуют для всех желающих забег, в ходе которого участники планируют убрать мусор в парке УИФК, вдоль улицы Станционная и Школьного переулка. В завершении плоггинга всех ждет совместное чаепитие и сувениры от компании «Свеза».