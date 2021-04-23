В Доме журналиста 29 апреля пройдет пресс-конференция, посвященная конкурсу молодых дизайнеров «Адмиралтейская игла 2021». Фото: пресс-служба СПГУПТД.

С 26 по 29 апреля в Петербурге будет проходить 27-й конкурс «Адмиралтейская игла». В этом году основной темой стали геймификация, погружение в мир видео игр и виртуальную реальность в мировой модной индустрии.

29 апреля в Доме журналиста (Невский пр.70) состоится пресс-конференция, посвященная 27-ому Международному конкурсу молодых дизайнеров «Адмиралтейская игла 2021».

В пресс-конференции примут участие:

- Алексей Вячеславович Демидов – председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и ЛО, ректор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, президент конкурса «Адмиралтейская игла»;

- Любовь Джикия – художественный руководитель конкурса «Адмиралтейская игла», профессор Института дизайна костюма СПбГУПТД, член Союза художников России;

- Дамиано Антонаццо - региональный директор по развитию Института Марангони «Istituto Marangoni Milano», председатель жюри конкурса "Адмиралтейскаяигла" (Италия);

- Илья Тихонов - главный редактор и создатель проектов ModaNews и MODA 24/7, автор журналов Ателье, Модный магазин, Индустрия Моды, член жюри российский конкурсов молодых дизайнеров;

- Галина Истомина - куратор дизайнерских программ выставки СРМ (Москва) журналист, преподаватель, создатель первых российских СМИ формата B2В о моде «Индустрия моды» и «Модный магазин», многолетний главный редактор журнала «Текстильная промышленность»;

- Мэган Виртанен - известный российский историк моды, коллекционер винтажных модных журналов, организатор культурных мероприятий;

- Петр Гамаюнов - директор Института Дизайна Костюма СПбГУПТД, заведующий кафедры живописи и рисунка, член Союза Художников России;

- Александр Белов - международный эксперт и имиджмейкер по мужскому стилю. Автор и ведущий многочисленных тренингов. Консультант по деловому, политическому и корпоративному стилю, а также консультант по имиджу телеведущих и медийных персон;

- Игорь Иванов - организатор Республиканского фестиваля-конкурса моды и фото «Мельница моды». Руководитель FashionStyleModels by Igor Ivanov (Беларусь); - Вера Иванова - главный редактор мультиканальной fashion платформы «Модный magazin», АО «Аргументы и факты»; Лауреат Национальной отраслевой премии НАИМ «Золотое веретено»' 2018 в номинации журналистика;

- Ирина Сафронова - профессор, Заслуженный художник России, заведующая кафедрой дизайна костюма СПГУПТД, творческий директор Института дизайна костюма, Лауреат премии Правительства С-Пб, Дипломант Высшей театральной премии «Золотой софит» в номинации «Лучшая работа художника». Сотрудничала с театрами «Эксперимент», «Лицедеи», «Санкт-Петербург Опера», а также с театрами Минска, Кишинева, Одессы, Якутска и др. Создавала костюмы для чемпиона Европы, мира и Олимпийских игр Евгения Плющенко;

- Юлиана Благовская - генеральный продюсер Международной Недели Моды Volga Fashion Week (г. Казань, Нижний Новгород, Самара), генеральный продюсер Фестиваля Моды «Симбирский Стиль» (г. Ульяновск);

- Стас Лопаткин - известный российский дизайнер и художник, глава бренда «Stas Lopatkin» и «Студии красивой одежды»;

- модератор - Катерина Туголукова, пиар-директор конкурса "Адмиралтейская игла", член Союза дизайнеров России.

Начало в 11:00, сбор гостей и представителей СМИ с 10:30.

Аккредитация СМИ на пресс-конференцию по тел., whatsApp +79219426467

Подробно о конкурсе на сайте.