Эксперты - о гендерных моделях в воспитании мальчиков и девочек

Нутрициолог Ольга Панова и психоаналитик Дмитрий Ольшанский.

Сегодня в западном и европейском обществе активно отрицают принадлежность ребенка к конкретному гендеру, предоставляя ему право выбора. Но важно понимать, что первичная половая идентификация формируется с 1,5 лет. В это время дети учатся относить себя к определенному полу, определять его у сверстников, различать мужчин и женщин. К 3-4 годам возникает осознанное предпочтение игрушек, которое связано с полом. В дошкольный период формируется личность, характер и полная половая идентификация. И если в этом возрасте ребенку будут активно транслировать, что он волен сам выбирать свой пол, он может быть сбит с толку.

С другой стороны, в гендерном воспитании есть множество некорректных моделей, которые отравляют жизнь подросшим детям. Многие из нас слышали от родителей: «Смеяться во все горло? Ты же девочка!», «Ты мальчик — должен терпеть», «Если не научишься готовить, никто замуж не возьмет».

Девочка нежная — мальчик мужественный. Девочка красивая — мальчик умный. Девочка зарабатывает деньги — мальчик берет их у мамы. Что? Где-то произошел сбой. Поговорим о том, как сделать так, чтобы дети не страдали в будущем от наших ошибок.

Слушайте программу «Родительский вопрос» в этот четверг, 26 апреля, в 11:03 в прямом эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92.0 FM) или смотрите трансляцию в группе «Комсомольская правда в Петербурге» в ВКонтакте.

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