Топ 5 способов сэкономить на досуге и развлечениях в Петербурге

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Тем более в Петербурге способов провести время с интересом и пользой так много, что сэкономленные деньги будут очень кстати. Кроме исторических памятников, знаменитых музеев и парков, в Северной столице есть много чего увлекательного, начиная с потрясающих петербургских общественных пространств и заканчивая уникальными фестивалями и выставками. А впереди лето - самое время для увлекательных прогулок! Так что учимся экономить на развлечениях, кино, театре и активном отдыхе с друзьями, семьей и детьми. Чтобы везде побывать и при этом отлично отдохнуть! И, конечно, не забываем про маски - куда без них.

Выбирайте, куда пойти

Засматриваетесь на афиши и мечтаете попасть на концерт знаменитостей? Тогда будьте готовы за это платить. А можете внимательнее изучить карту городских событий и подобрать для себя что-нибудь не менее интересное, но более доступное. Например, любимое событие всех петербуржцев и гостей города - «Ночь музеев». Покупаешь единый билет и выбираешь то, что давно хотелось посмотреть. Или фестиваль света - неповторимое зрелище, когда благодаря световым проекциям памятники архитектуры преображаются и оживают. Красиво и совершенно бесплатно.

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Обратите внимание не на центр города, а на другие районы - там тоже есть театры, кинотеатры. Обычно билеты в них намного дешевле, а репертуар - шире. А на городских площадях часто проходят праздники, благотворительные акции и спортивные соревнования, в которых может принять участие любой желающий. И потом, в Петербурге наверняка найдутся достопримечательности, которых не видели вы или ваши дети. Следите за новостями и пользуйтесь выпавшими возможностями!

Поставьте лимит

Обычно поход в театр, на концерт или в кино не ограничивается покупкой билета. Так и тянет заглянуть в буфет или купить попкорн перед сеансом. А дети постоянно клянчат программки или сувениры. Магнитик, колокольчик, тарелочка, открытка, пакет чипсов. Посчитайте, во сколько выльются эти траты. Гораздо экономнее будет взять угощение из дома или приобрести его в ближайшем супермаркете. А чтобы не покупать программки, посмотрите информацию о спектакле в смартфоне на сайте театра.

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Пользуйтесь общественным транспортом

Когда на душе легко и весело, деньги считать не хочется. А вот «шикануть» и заказать такси, наоборот, желание возникает. Если без такси совсем никак, заранее выясните стоимость и время поездки. Еще лучше прицениться к общественному транспорту. В Петербурге, например, добираться до центра города лучше на метро. Это быстрее и дешевле. Тем более в петербургской подземке весь 2021 год действует система серьезных скидок при оплате некоторыми картами.

Сейчас жетон для единоразовой поездки в метро стоит 60 рублей. То же самое при оплате обычной банковской картой. А если оплатить проезд по банковской Единой карте петербуржца, он обойдется в 39 рублей (экономия 21 рубль с каждой поездки), по бесконтактной карте «Мир» - 44 рубля (то есть вы сохраняете 16 рублей). Мелочи? Вовсе нет. Несколько поездок, и вы сэкономили на чашечку ароматного кофе или сока.

Еще более выгодно, если эти ваши карты подгружены в мобильное приложение Mir Pay или Samsung Pay, которое можно скачать на смартфон с операционной системой Android версии 6.0 или выше. Тогда, приложив к терминалу в метрополитене такой гаджет, вы заплатите за поездку по любой карте «Мир» всего 36 рублей (экономия сразу 24 рубля), а с ЕКП поездка обойдется и вовсе в 33 рубля (экономия 27 рублей). Вот и считайте: самый экономичный вариант оплаты обходится почти в 2 раза дешевле, чем другими способами. Две поездки по цене одной. Очень выгодно, если в день задумано побывать в нескольких местах в разных районах Северной столицы.

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Ищите альтернативы

Для встречи с друзьями и многочисленными родственниками мы часто выбираем кафе и ресторан. Отличная альтернатива такому отдыху - пикник в парке. Бутерброды, чай в термосе и салаты можно взять из дома.

В теплое время года от такой прогулки вы получите куда больше удовольствия, чем от шумных заведений общепита. На свежем воздухе можно придумать массу занятий, интересных и взрослым, и детям. Не хватает фантазии? В интернете все есть! Просто подберите несколько динамичных конкурсов и проведите день весело и с пользой для здоровья. Если же погода или событие не позволяет собираться на свежем воздухе, для посещения кафе и ресторанов обзаведитесь скидочными картами и ищите спецпредложения.

Если есть возможность - не платите

Многие государственные музеи и галереи Петербурга минимум раз в месяц принимают посетителей бесплатно. Узнавайте, в какие дни в культурных учреждениях проходит день открытых дверей. Если вы студент или пенсионер, не забывайте пользоваться своими скидками на театральные представления и посещения музеев. Для этого достаточно предъявить документ - студенческий билет или пенсионное удостоверение. И самостоятельно планируйте свои поездки, потому что в экскурсионных группах они обойдутся значительно дороже.

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Важные правила экономии

Иногда нам кажется, ну какой смысл совершать лишние действия и тратить время на планирование ради экономии в 20 - 30 рублей? Что на них вообще можно купить? А теперь подумайте, сколько вы сбережете денег, если такая экономия будет ежедневной. Для примера возьмем оплату проезда (это знакомо каждому) и посчитаем. Итак, среднестатистическая петербургская семья с двумя взрослыми родителями и, допустим, двумя студентами, только что окончившими вуз, каждый день ездит на метро на работу и учебу. Проезд оплачивает через мобильное приложение, подгруженное в смартфоны. Вчетвером они каждый будний день совершают 8 поездок. Умножаем 8 на 20 рабочих дней (предположим, что на выходные вся семья остается в своем спальном районе) и потом еще на 27 рублей, сэкономленные с каждой поездки. Получается 4320 рублей. А это, извините, стоимость какой-то хорошей вещи. Или, например, семейный поход в ресторан.